Hans Kraay junior kritisch op Ajax-duo: 'Die zie ik nooit, maar dan ook nooit een verrassende bal geven'

Hans Kraay junior stelt dat zowel Arne Slot als Francesco Farioli puffend richting het kampioenschap gaan, zo schrijft hij in zijn column voor Voetbal International. Beide trainers genieten bij hun clubs van een nodige comfortabele voorsprong, want het voetbal blijft allesbehalve overtuigend.

Farioli ging zondag hard onderuit met Ajax op bezoek bij FC Utrecht (4-0). Als PSV er donderdag in slaagt om te winnen bij FC Twente, wordt het gat teruggebracht naar zes punten. “Die maakt zich zeker druk”, verzekert Kraay junior.

“Farioli gaat puffend richting de eindstreep, maar of hij nu wel of niet blijft, hij heeft Ajax volledig naar zijn hand gezet. Hij heeft Ajax ten opzichte van vorig seizoen volledig gereanimeerd. Hij heeft Anton Gaaei beter gemaakt, hij heeft van Kenneth Taylor een soort Orkun Kökçü 2.0 gemaakt, en Bertrand Traoré binnen no-time fit gekregen.”

Kraay junior zag wel hoe Ron Jans zondag ‘wakkerder’ was dan Farioli. “Die had het tactisch fantastisch voor elkaar en liet Josip Sutalo en Ahmetcan Kaplan helemaal vrij in de opbouw. En de trainer had daar volledig gelijk in, want van die twee zie ik nooit, maar dan ook nooit, een verrassende bal”, is hij kritisch op het centrale duo van Ajax.

Ook Slot zal blij zijn dat de eindstreep in zicht is, denkt Kraay junior. “Ik denk dat hij in de periode dat ze van Plymouth Argyle verloren voor de FA Cup, zich wel even druk heeft gemaakt. Dat pakte namelijk faliekant verkeerd uit.”

Toch kan de Nederlandse manager uitermate trots zijn op wat hij bij Liverpool heeft neergezet in zijn eerste seizoen. “Ryan Gravenberch werd eerste aanspeelpunt, Virgil van Dijk is door toedoen van Arne een inschuiver geworden. En een ongelofelijke doordekker. En met alles wat hij al had, noemen de kritische analisten in Engeland hem nu zelfs de beste centrale verdediger uit de historie van het Engelse voetbal.”

Toch houdt het spel van Liverpool de laatste weken niet over. “Hij (Slot, red.) begint er een beetje vermoeid uit te zien. Hij heeft inmiddels wallen tot op zijn achillespezen. Zijn ploeg oogt roestig, maar goed, ze winnen wel en Arne Slot is vanaf komend weekend Amazing Arne als hij zich tot kampioen kroont”, besluit hij.