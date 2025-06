Hans Kraay junior is stomverbaasd: 'Ronald Koeman en Nigel de Jong moeten hier ingrijpen!'

Hans Kraay junior heeft in zijn column in de Voetbal International te kennen gegeven dat hij werkelijk niets begrijpt van één specifieke keuze van Jong Oranje-bondscoach Michael Reiziger.

De analist van ESPN is niet te spreken over het feit dat Reiziger AZ-spits Mexx Meerdink thuis heeft gelaten. “Emmanuel Emegha is geblesseerd, dan is het toch logisch dat je Meerdink oproept?”

Meerdink maakte dit seizoen in totaal negen Eredivisie-doelpunten in 27 optredens voor de club uit Alkmaar. Van die 27 optredens kwam hij er in het merendeel pas als invaller aan te pas.

“We hebben het hier over de Meerdink die gevolgd wordt door Barcelona en waar de hele top van Nederland achteraan zit, onbegrijpelijk”, foetert Hans Kraay junior verder.

Hans Kraay is van mening dat Nigel de Jong (directeur topvoetbal van de KNVB, red.) had moeten ingrijpen en Reiziger op het matje had moeten roepen. “De Jong en Ronald Koeman hadden tegen hem moeten zeggen dat ze het op prijs zouden stellen als hij de toekomstig spits van het Nederlands elftal zou meenemen naar het EK.

Hans Kraay had Meerdink in ieder geval wel meegenomen als hij trainer zou zijn van Jong Oranje: “Ik zou als trainer liever een nummer 9 in mijn team hebben die heel makkelijk de ballen tegen het netje aanschiet. Voetballen gaat om winnen, of ben ik ouderwets?”



Reiziger heeft voor de spitspositie Noah Ohio (FC Utrecht) en Thom van Bergen (FC Groningen) meegenomen. Emegha is geblesseerd afgehaakt voor het eindtoernooi in Slowakije.