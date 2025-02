Hans Kraay Junior is overtuigd: ‘Fortuna moet terug voor vijf minuten’

Hans Kraay heeft vol verbazing gekeken naar de arbitrage bij sc Heerenveen- Fortuna Sittard (2-2). Gedurende een seconde of dertig stonden de Limburgers met twaalf man op het veld, en vlak daarna maakten ze de 2-2. De analist is er bij Goedemorgen Eredivisie van overtuigd dat dit incident nog een staartje gaat krijgen.

Presentatrice Fresia Cousiño Arias vraagt zich af of de mannen aan tafel zoiets al eens eerder hebben meegemaakt. Tafelgasten Ricardo van Rhijn, Bram van Polen en Bernard Schuiteman kunnen zich allemaal geen moment voor de geest halen.

Analist Kraay haakt vervolgens in. “Dit kan niet anders dan dat Fortuna terug moet komen voor vijf minuten”, stelt hij. “Ze forceren met twaalf mensen een ingooi en scoren daarna uit een corner de 2-2. Ze moeten terugkomen voor het moment waar ze met twaalf mensen starten bij een 2-1 stand.”

Van Polen en Cousiño Arias vragen zich aan tafel af of dat überhaupt een mogelijkheid is. “Als de KNVB dit niet omdraait, is het heel simpel”, aldus Kraay. “Dan bel je een advocaat, span je een kort geding aan en dat win je altijd. Dit gaat Heerenveen altijd winnen”, verzekert de 65-jarige analist.

Zaterdagavond was er ook in De Eretribune op ESPN veel onbegrip. “Dit is wel heel opvallend”, vindt Kees Kwakman. “Die scheids maakt hier ook een cruciale fout. Die had gewoon moeten beginnen met een achterbal.”

Volgens Kwakman had de wedstrijd na de blunder niet moeten worden hervat met een inworp, omdat Fortuna die had verdiend toen het met twaalf man op het veld stond. In plaats daarvan vindt de analist dat het duel het moeten worden hervat met opnieuw een doeltrap voor Fortuna, net als vlak voor de wissel.

“Als Blank gewoon weer was gestart met een achterbal, dan was er niks aan de hand geweest. Nu liet hij doorspelen met een ingooi op de helft van Heerenveen. Wij zijn in Bananasplit beland met die scheidsrechters. Het is echt niet te geloven. Het wordt steeds gekker”, aldus Kwakman vol ongeloof.