Hans Kraay junior: 'Ik denk dat dit het einde is van zijn carrière als hoofdtrainer'

Hans Kraay junior denkt dat Giovanni van Bronckhorst een punt achter zijn carrière als hoofdtrainer heeft gezet nu hij de assistent van Arne Slot gaat worden bij Liverpool. Dat laat de journalist van ESPN blijken in zijn column voor Voetbal International.

Niets staat een dienstverband van de vijftigjarige oud-linksback op Anfield nog in de weg. De transfer moet wel nog officieel bevestigd worden door the Reds. “Het doet me een beetje denken dat Van Bronckhorst met deze move een soort van punt heeft gezet achter zijn hoofdtrainerschap”, begint Kraay junior.

“Bij Feyenoord straalde hij, los van zijn eerste periode toen hij Dick Advocaat nodig had om zichzelf in het zadel te houden, nogal uit dat hij het hoofdtrainerschap best wel een leuke baan vond. Sowieso als je bij een club zit waar vaak wordt gewonnen is het een veel leuker vak dan trainer van RKC of Almere zijn.”

“Maar hij was in het kampioensjaar van Feyenoord, met alle stress die het trainerschap meebrengt, best relaxed, open en joviaal richting ons. Het kampioenschap hielp daar ook aardig aan mee”, aldus de verslaggever.

Kraay junior stipt dan aan dat Van Bronckhorst na het kampioenschap bij Feyenoord in China, Schotland en Turkije werkzaam was. “Bij Besiktas won hij voorafgaand aan het seizoen de Super Cup, maar daarna werd hij flink achterna gezeten door de kritische Turkse pers. Ik denk dat dit assistentschap bij Slot het einde is van zijn hoofdtrainerschap en het einde is van 168 uur per week met voetbal bezig zijn.”

“Zijn vrouw schijnt onlangs ook gezegd te hebben: ‘Gio, wat ben je toch een leuke man als je af en toe je mening geeft bij Ziggo en niet meer gestresst de hele week rondloopt en mij wel hoort, maar niet luistert.’ Dat brengt dat kloterige hoofdtrainerschap allemaal met zich mee.”