Hans Kraay junior heeft duidelijke mening over mogelijke terugkeer Dusan Tadic bij Ajax

Hans Kraay junior heeft een hele duidelijke mening over de eventuele terugkeer van Dusan Tadic bij Ajax, zo wordt duidelijk in zijn column voor Voetbal International. Bovendien gaat de verslaggever in op het besluit van de Amsterdammers om trainer John Heitinga voor de groep te zetten.

De afgelopen weken werd Tadic, met name in de Turkse media, veelvuldig in verband gebracht met een terugkeer bij Ajax. De Serviër zelf zou maar al te graag weer in de Johan Cruijff ArenA spelen, zo klinkt het.

Kraay junior verwacht dat Tadic nog wel een jaar mee zou kunnen in de Eredivisie, al mogen de fans ‘geen grote dingen’ meer verwachten van de buitenspeler.

“Dusan Tadic zich wel erg hard voor een terugkeer”, stelt Kraay junior. “Fenerbahçe en José Mourinho willen niet meer met hem door, ondanks het feit dat hij in Turkije in twee seizoenen, schrik niet, 29 goals heeft gemaakt, plus 35 assists. Dit zijn wereldcijfers in het voetbal, maar bij Fenerbahçe zijn ze ook niet gek. Daar denken ze misschien dat het een klein beetje op is.”

“Ondanks zijn geweldige doelpunten- en assists-statistieken begonnen wij met zijn allen na twee wedstrijden droogte ook al te roepen: het is een beetje over met Dusan. Maar met Dusan is het eigenlijk nooit over. Dus als we niet verwachten dat hij 34 wedstrijden als een jonge god bloedje snel langs mensen heen loopt, dan denk ik dat het nog prima een jaartje kan.”

“Over Tadic gesproken: laten ze hem in godsallejezusnaam niet nemen omdat hij op De Toekomst alle jongens naar de gym dirigeert. Want dat interesseert me helemaal niets”, vervolgt Kraay junior.

“Als het zover komt dat Heitinga en Kroes hem terughalen, zouden ze dan alsjeblieft op dag 1 tegen hem kunnen zeggen: Dusan, fijn dat je terug bent, maar kan je alsjeblieft na een waardeloze pass van een medespeler richting jou, die drie meter over je hoofd vliegt, stoppen met dat gekke klappen”, aldus de columnist.