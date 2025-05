Hans Kraay junior geniet bij PSV: ‘Interesseert me geen ene reet wat iedereen van hem vindt, want het is wél een winnaar’

Hans Kraay junior is een grote bewonderaar van Noa Lang, zo laat hij weten in zijn column voor Voetbal International. Volgens de analist leest Lang alles wat er online over hem wordt geschreven, maar trekt hij zich daar niets van aan.

Afgelopen zondag eiste de aanvaller van PSV de hoofdrol op in De Kuip. De Eindhovenaren leken rijp voor de slachtbank na een sterke start van Feyenoord, maar in de tweede helft werd het volledig omgedraaid. Lang maakte twee treffers, waarvan de winnende diep in de blessuretijd.

“Ik ben niet geïnteresseerd in wat andere mensen van Noa Lang vinden”, begint Kraay junior in zijn column. “Het interesseert me echt geen ene reet, want het is wél een winnaar. Omdat hij altijd zichzelf is.”

“Hij heeft de Feyenoord-aversie zelf wel een beetje opgerakeld, door altijd te zeggen dat-ie liever bij Ajax of PSV speelt dan bij Feyenoord en dan snap ik ook de Feyenoord-supporters wel dat ze ’m uitfluiten bij elk balcontact. Maar dan zegt-ie na afloop tegen me dat hij het stiekem wel een beetje lekker vindt, dat uitfluiten.”

Kraay junior heeft ook diep respect voor Lang en hoe hij omgaat met negativiteit in de media. “Noa Lang heeft inderdaad Ajax gepijnigd en dat is best wel knap. Ik respecteer criticasters, maar hij nog veel meer dan ik, want hij leest alles, hij hoort alles, hij ziet alles en hoe negatief ook, Noa heeft geen lange tenen en is op geen enkele journalist, of analist, of columnist boos, als hij weer eens een verschrikkelijke draai om zijn oren krijgt.”

Mede door Lang is de spanning in de titelstrijd in de Eredivisie weer helemaal terug. Ajax heeft nog slechts één punt voorsprong, met nog twee wedstrijden te gaan. Desondanks ziet Kraay junior PSV nog kampioen worden.

“Je moet als trainer proberen je spelers even uit de negatieve molen te halen”, zo luidt zijn advies voor Francesco Farioli. “Ajax staat nog steeds een punt voor, speelt niet tegen Lazio-uit en Liverpool-thuis, maar uit bij FC Groningen en thuis tegen FC Twente, al moet ik wel eerlijk bekennen dat ik mijn geld nu op PSV zet.”