Hans Kraay junior: ‘Aan de bal kan hij het overal met twee vingers in de neus’

Zondag, 12 november 2023 om 11:54 • Jan Hoeksema

Hans Kraay junior twijfelt niet aan de voetballende kwaliteiten van Joey Veerman, zo laat hij weten bij Goedemorgen Eredivisie van ESPN zondagochtend. De analist is lovend over Veerman en zegt dat de Volendammer aan de bal 'overal met twee vingers in de neus' mee kan met het niveau.

Het praatprogramma gaat in op uitspraken die Pierre van Hooijdonk eerder in de week deed over de middenvelder van PSV. "Als je Veerman in Italië neerzet bij een ploeg in de top acht, draait hij daar met twee vingers in de neus moeiteloos mee", had de voormalig spits gezegd bij Studio Voetbal van de NOS.

"Ik heb geen enkele twijfels over het wel of niet slagen van Joey Veerman in een grotere competitie. Dan laat ik Engeland even links liggen en heb ik het met name over Italië", aldus Van Hooijdonk. Kraay krijgt de vraag of hij zich in de uitspraken kan vinden.

"Ik zou dat niet zo durven zeggen", begint Hansie. "We kunnen nu wel weer beginnen over Veerman bij balverlies, maar daar moeten we over ophouden. Het is een hartstikke goede speler. Ik weet niet of hij mee kan in de internationale top zoals Pierre zegt, maar aan de bal kan hij het overal met twee vingers in zijn neus."

"Hij ergert zich altijd aan het feit dan mensen het bij hem over balverlies hebben", gaat Kraay verder, "maar daar zal hij mee moeten leren leven. Hij is er hard mee aan de gang. Het is gewoon een fantastische voetballer. Hij ziet dingen en kan dingen uitvoeren die niemand anders ziet."

Ferry de Haan, algemeen directeur van sc Heerenveen, is ook te gast in het programma. De Haan haalde Veerman in 2019 naar de Friese club en zag de kwaliteiten van de controleur van dichtbij.

"Hij laat voetbal makkelijk lijken", vertelt de directeur lovend. "Hij is absoluut bezig met de mindere punten van zijn spel, maar je kan niet opeens van Joey Veerman een hele andere speler maken en dat moet je ook helemaal niet willen. Je moet hem beoordelen op wat hij goed kan en dat is passes versturen die een ander niet kan versturen."