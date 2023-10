Hans Kraay jr. ziet dissonant achterin: ‘Hij maakt het zichzelf zo moeilijk’

Dinsdag, 17 oktober 2023 • Bart DHanis

Hans Kraay junior is van mening dat Lutsharel Geertruida en Xavi Simons een slechte wedstrijd hebben gespeeld, zo zegt hij na afloop van het duel tussen Griekenland en Nederland (0-1 winst) in ESPN Vandaag.

“Hij krijgt van mij een onvoldoende”, steekt Kraay van wal. “Het was niet goed. Hij leek wel wat onwennig. Hij maakte het zichzelf al heel snel heel moeilijk.”

“Rare aannames en hij draaide twee keer de verkeerde kant op”, gaat de analist verder over de verdediger van Feyenoord. “Hij was niet in zijn beste doen, dus onvoldoende."

Ook Xavi Simons maakte geen indruk op de voormalig speler van onder meer NAC Breda en Excelsior. “Hij laat nog niet zien wat hij bij Leipzig en PSV laat zien. Hij is zichzelf niet bij Oranje.”

“Het lijkt wel of hij vastzit in het Nederlands elftal.” Presentator Jan Joost van Gangelen sluit zich aan bij de woorden van Kraaij. “Hij mag er wel een keer eentje inschieten bij Oranje.”

Toch vreest Kraay nog geen ‘De Roon-scenario’. Daarmee wordt bedoeld dat Kraay niet bang is dat Simons alleen goed gaat zijn in clubverband, zoals dat wel eens over Marten de Roon wordt gezegd.

Naast Simons en Geertruida krijgen ook Steven Bergwijn en Wout Weghorst een onvoldoende van de 63-jarige analist. "Weghorst was echt heel slecht. Hij vindt het niet leuk als we dat zeggen, maar het is zo.”