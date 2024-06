Hans Kraay jr. is totaal verrast door ontbreken naam in XI Oranje: ‘Ik heb het al 10 keer gezegd’

Hans Kraay junior is enigszins verrast door diverse keuzes van Ronald Koeman, zo maakt de analist donderdagavond duidelijk in de voorbeschouwing op het oefenduel tussen het Nederlands elftal en Canada. Met name de keuze om Stefan de Vrij niet te laten spelen verrast Kraay jr..

Koeman geeft op de rechterflank de voorkeur aan Frimpong boven Denzel Dumfries. De wingback van Bayer Leverkusen lijkt bovendien te starten als rechtsbuiten. Ryan Gravenberch is een verrassende naam op het middenveld, terwijl Brobbey in de spits speelt. Onder meer De Vrij zit op de bank.

“Koeman wil iedereen zien spelen, dus hij had het wel een beetje verklapt. De grootste verrassing vind ik wel dat Brobbey start”, zo vertelt de analyticus in de studio van ESPN.

“Brobbey start vanaf de nummer 9-positie, terwijl Memphis Depay in een vrije rol vanaf links komt. Dat vindt hij best wel lekker, want dan staat hij vaker met zijn gezicht naar het doel. Dat is wel een grote verrassing.”

“Wat mij betreft is Frimpong geen rechtsbuiten, maar hopelijk heb ik het mis en slaat hij mij er vanavond mee om de oren. Het is geen rechtsbuiten die er al staat, zoals Sjaak Swart. Als Frimpong rechtsbuiten staat, dan moet hij er komen.”

“Ik vind het niet logisch, tenzij Koeman tegen Frimpong zegt dat er 4-2-3-1 gespeeld wordt. En dat hij erbij moet komen in de aanval. Want het kan niet zo zijn dat hij er als rechtsbuiten staat en aangespeeld wordt met zijn rug naar de linksback.”

"Ik heb ook al tien keer gezegd: Stefan de Vrij is veel te lang overgeslagen. In het centrum is hij naast Van Dijk de ideale man en in een driemansdefensie kan hij prima de rechtsbackpositie overnemen", aldus Kraay jr..

Opstelling Oranje: Verbruggen; Frimpong, Geertruida, De Ligt, Blind, Van de Ven; Schouten, Wijnaldum, Gravenberch; Brobbey, Memphis.

