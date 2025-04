Hans Kraay: 'Ik denk dat hij bij Ajax de opvolger van Kenneth Taylor kan worden'

Luciano Valente wordt al langere tijd gelinkt aan zowel Ajax als Feyenoord. Nu de Rotterdammers Sem Steijn vrijwel zeker binnen hebben, lijkt die optie voorlopig af te vallen voor de middenvelder van FC Groningen. Hans Kraay junior ziet Valente echter ook wel voor Ajax spelen.

De 21-jarige Valente is aan een uitstekend seizoen bezig bij Groningen. In dertig officiële wedstrijden dit seizoen was de middenvelder, die nog tot medio 2028 vastligt in de Euroborg, goed voor twee goals en zeven assists.

“Kenneth Taylor gaat ongetwijfeld weg bij Ajax”, begint Kraay in Goedemorgen Eredivisie op ESPN. “Die is ongelooflijk box-to-box geworden onder Farioli. Er is interesse voor hem uit Italië en Spanje, maar ik denk dat hij ook in Engeland geruisloos meekan.”

“En dan zit je een beetje te denken wie hem zou moeten opvolgen. Hebben we in Nederland zo’n speler? Ik hoorde René van der Gijp en Willem van Hanegem zeggen dat Valente goed genoeg voor Feyenoord en Ajax is, en ik denk inderdaad dat hij goed genoeg voor Ajax is.”

“Het is eigenlijk een elf, een tien, maar bij Ajax kan hij ook best op acht spelen. Bij Jong Oranje speelt hij ook op acht en daar is hij als eerste aanspeelpunt prima. Dat had hij nog nooit gedaan. Maar hij is technisch goed, hij is brutaal aan de bal, heeft een goede dribbel, een goede steekpass, speelt bijna altijd op tien of hangend linksbuiten, maar hij kan ook heel goed als nummer acht spelen.”

Bovendien heeft Valente volgens Kraay een aantal overeenkomsten met Taylor. “Hij heeft ook net als Taylor diepgang, is fit, is gretig, heeft inhoud… En zijn techniek is heel erg fijn en goed. Dus ik denk dat hij zomaar als nummer acht bij Ajax de opvolger van Taylor zou kunnen worden”, aldus Kraay.

Aad de Mos, ook aan tafel, denkt dat Ajax er verstandig aan doet om het EK Onder 21 af te wachten, waar Valente namens Jong Oranje hoogstwaarschijnlijk aan gaat deelnemen deze zomer. “Ik zou toch het EK afwachten. Plus het feit dat je bij Ajax ook jongens hebt vanuit de eigen jeugd. Het kan ook een blokkade zijn voor jonge spelers. Maar het is een jongen met heel veel potentie”, zegt De Mos.