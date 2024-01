Hans Kraay: ‘Ik begin een oud wijf te worden, maar ik moest bijna huilen’

Hans Kraay junior heeft enorm genoten van een emotionele video van Liverpool, waarin de twaalfjarige fan Daíre manager Jürgen Klopp en enkele spelers uit de selectie ontmoette. Daíre is een enorme fan van the Reds. De jongen lijdt aan een uiterst zeldzame aandoening, het syndroom van Crommelin.

Daíre is geboren zonder onderarmen en mist ook zijn dijbenen, waardoor hij niet kan lopen. “Hij heeft maar één passie in zijn leven en dat is Liverpool”, zegt Kraay jr. bij Goedemorgen Eredivisie. “Hij is he-le-maal weg van Jürgen Klopp.”

This is absolutely brilliant from Klopp and Liverpool. What a superstar Dáire is!pic.twitter.com/iejRDg0JLC — Caño Football (@CanoFootball) December 26, 2023

“Het is ongeveer een video van acht minuten. Ik begin ook bijna een oud wijf te worden, want ik zat er bijna bij te huilen”, bekent de verslaggever van ESPN. "Sommige mensen zeggen weleens: 'Klopp is een acteur.' Ik denk dat het misschien een beetje fifty-fifty is, maar hij heeft zich hier wel van zijn hele goede kant laten zien. Dit was niet van: we moeten iets sociaals doen, dit kwam echt uit Klopp zijn tenen. Ik vond het prachtig", aldus Kraay jr.

In de desbetreffende video vertelt Liverpool het indrukwekkende verhaal van de twaalfjarige Ierse fan. Voor de jonge fan is Liverpool zijn grote passie. “Het is mijn leven, het betekent alles voor mij. Ik kan het niet in woorden omschrijven”, zegt hij.

Daíre ging begin september viraal toen zijn ouders hem als verrassing mee naar de thuiswedstrijd tegen Aston Villa namen. Op weg naar Anfield en tijdens het meezingen van het clublied ‘You’ll Never Walk Alone’ was Daíre zijn emoties niet de baas.

Het filmpje van de emotionele jongen bereikte ook Klopp. De manager van Liverpool nodigt Dáire via een videoboodschap uit op de club. “Ik kan niet wachten om hem te zien”, aldus Klopp. “Hij is de grootste Liverpool-supporter die ik gezien heb, en ik heb er wel al wat gezien.”

Dáire beleeft vervolgens de dag van zijn leven. Hij wordt welkom geheten door Klopp, waarna Luis Diaz - zijn grote idool - en Darwin Nuñez hem als verrassing een bezoek brengen.

Dáire krijgt ook nog een rondleiding door het complex, terwijl Klopp zijn rolstoel vooruit duwt. “Ik hoop dat je meer van mijn rijkunsten houdt dan mijn echtgenote Ulla”, knipoogt Klopp. Daarna mag Dáire ook nog Mohamed Salah, de sterspeler van Liverpool, ontmoeten. “Dit waren magische uren. Ik heb er geen woorden voor. Dit maak je misschien maar één keer in je leven mee”, besluit Dáire vol ongeloof in de video.

