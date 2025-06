Hans Kraay junior buigt zich in zijn column voor Voetbal International wekelijks over de actuele stand van zaken in de Eredivisie. De analist annex verslaggever geeft ditmaal commentaar op de wisselingen in de technische staf van Ajax.

John Heitinga is de nieuwe hoofdtrainer in Amsterdam, met Frank Peereboom als één van zijn assistenten voor komend seizoen. De trainer van Jong Ajax neemt bij het eerste elftal van Ajax de plaats in van Dave Vos.

''Ik houd mijn hart een klein beetje vast. En hoop niet dat John Heitinga hem de opbouw vanuit de keeper laat doen'', toont Kraay zich sceptisch over de promotie van Peereboom naar de staf van Heitinga.

Kraay legt direct uit waarom hij zijn twijfels heeft over Peereboom. ''Want bij Jong Ajax heeft Frank Peereboom zich gemanifesteerd als een kamikazepiloot. Zijn keepers mochten van hem elke zwaar gedekte centrale verdediger onbeperkt inspelen. Die raakten vervolgens de bal kwijt en vaak leidde dat tot tegengoals.''

''En het enige dat Frank dan riep: 'Jammer jongens, volgende keer beter'. Als hoofdtrainer van Jong Ajax leid je de spelers op voor Ajax 1, dus door ze ook te laten voetballen en opbouwen zoals bij Ajax 1'', verduidelijkt Kraay nog eens de voetbalfilosofie die in Amsterdam wordt gehanteerd.

''Maar zo risicovol opbouwen zoals de Jong Ajax-keepers en -verdedigers mochten, dat heb ik bij Ajax 1 nog nooit gezien. Hij zal ongetwijfeld andere kwaliteiten hebben, dus Frank: alle succes! En laat ze de ballen af en toe in de perenboom schieten'', sluit de voetbalvolger van ESPN af met een kwinkslag.

Heitinga beschikt naast Peereboom over Marcel Keizer als assistent. Ajax zoekt momenteel nog naar een derde assistent voor de nieuwe technische staf. Denny Landzaat is in ieder geval niet voor beschikbaar, zo bleek deze week.