Hans Kraay: ‘Hij gaat een partij geld verdienen, echt héél héél héél veel geld’

Woensdag, 31 mei 2023 om 07:49 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:49

Volgens Hans Kraay junior kan VVV-Venlo er niets aan doen dat Sven Braken deze zomer transfervrij de deur uitloopt. De aanvaller kon het niet eens worden met de club over een nieuw contract en vertrekt naar de Belgische tweede klasse, waar hij gaat spelen voor KMSK Deinze. Kraay junior weet dat er bij de zuiderburen een 'megacontract' klaarligt voor Braken.

Braken hoopt zijn tijd bij VVV af te sluiten met promotie naar de Eredivisie. Dinsdagavond kwamen de Venlonaren op eigen veld echter niet verder dan 1-1 tegen Almere City. "Ik denk dat we vanaf het moment dat we met een man meer kwamen te staan (Danny Post kreeg rood in minuut 70, red.) een beetje vergaten te voetballen", aldus Braken bij ESPN. "We komen goed uit de kleedkamer, ook voetballend. Vanaf de bank werd geroepen dat we het via de flank moesten zoeken, maar dat gebeurde te weinig."

Hans Kraay vraagt vervolgens of dit Brakens laatste wedstrijd was in De Koel. "Moet jij nog heel snel afscheid nemen, of kom je nog terug in de finale om afscheid te nemen?", aldus de analist. "En moet ik je salaris in Deinze nog even bekendmaken? Of zal ik zwijgen?", waarna Braken wegloopt om het publiek te bedanken. Hans Kraay: "Oh Toine (van Peperstraten, red.), hij gaat een partij geld verdienen bij de nummer acht in de tweede klasse van België. Ik mag het niet zeggen, maar het is héél héél héél veel geld. Als we beloven dat we het niet zeggen, dan zeggen we het niet."

Braken tekende in de zomer van 2021 een tweejarig contract bij VVV. Met 11 doelpunten in 27 competitiewedstrijden werd hij in zijn eerste seizoen in Venlose dienst clubtopscorer. Een jaar later werd hij benoemd tot aanvoerder. Eind april werd bekend dat hij na dit seizoen de overstap zou maken naar Deinze. "Ik heb weleens gezegd dat ik het raar vind dat ze hem niet een tweejarig contract hebben aangeboden, maar niets had VVV kunnen doen", zegt Kraay junior. "Zij kunnen er echt niets aan doen. Hij verdient echt een megacontract en dat is hem van harte gegund."