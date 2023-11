Hans Kraay: ‘Feyenoord heeft echt liggen slapen. Hij speelde om de hoek!’

Zondag, 5 november 2023 om 10:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:39

Hans Kraay junior heeft bij Goedemorgen Eredivisie een lans gebroken voor Jerdy Schouten. De middenvelder van PSV lijkt zich moeiteloos aan te passen aan het niveau van de koploper en was zaterdag een van de smaakmakers tijdens de 0-6 overwinning op Heracles Almelo. Volgens Earnest Stewart, eveneens te gast, was Schouten makkelijk binnen te halen.

"Schouten heeft functionele techniek toegevoegd aan PSV", trapt Wout Brama de lofzang af. "Dat heeft hij als geen ander. Elke bal heeft een boodschap bij hem. Goede snelheid, goede been, snel handelen, veel vooruit. Dat is handig om te hebben op die positie. Hij ziet het en kan het ook uitvoeren. Ik vind dat een hele mooie toevoeging aan het spel van PSV."

Sjoerd Mossou is benieuwd of Schouten moeilijk binnen te halen was voor PSV. Stewart: "Dat kon vrij rustig, omdat het niet echt in de media werd geroepen. De onderhandelingen verliepen daardoor heel rustig. Wat het ook heel makkelijk maakte, was dat heel veel spelers na een paar gesprekken al aangaven naar PSV te willen komen."

"Dan heeft iedereen dus lopen slapen", constateert Mossou. Hans Kraay is het daarmee eens. "Feyenoord krijgt net als PSV ontzettend veel complimenten. En terecht. Maar Jerdy Schouten heeft dus gewoon een paar jaar om de hoek bij Excelsior gespeeld. Toen was hij net zo goed. Toen heeft Feyenoord echt zitten slapen. Toen was hij al zo goed."

Kraay somt op wat Schouten zo goed maakt. "Het opendraaien, het eerste aanspeelpunt kunnen zijn, ook in de dekking, functionele techniek. Dat had hij toen ook al. Als je vier jaar lang alles speelt in Italië (bij Bologna, red.) word je uiteraard veel beter. Maar dat had hij toen ook al."

Schouten zou afgelopen zomer ook op een lijstje hebben gestaan bij Maurice Steijn om het middenveld van Ajax te versterken. Stewart benadrukt echter dat hij niet heeft gemerkt dat de Amsterdammers interesse hadden. "Geen moment", aldus de technisch directeur van PSV.

Schouten tekende tegen Heracles voor zijn eerste treffer in dienst van PSV. De middenvelder ontsnapte op slag van rust aan de aandacht van de thuisploeg en schoot beheerst raak in de korte hoek op aangeven van Jordan Teze. Peter Bosz besloot hem vervolgens in de rust achter te laten in de kleedkamer.