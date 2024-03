Hans Kraay appt naar De Eretribune: ‘Hij durft niet te worden geïnterviewd'

Vitesse-smaakmaker Anis Hadj-Moussa heeft zaterdagavond afgezien van een interview met ESPN na afloop van Vitesse - FC Twente (1-2). Hans Kraay junior stond klaar om de smaakmaker voor de camera te krijgen, maar daar zag hij dus vanaf.

Presentator Jan Joost van Gangelen leest het appje van Hans Kraay voor in De Eretribune. "'Jongens, Moussa durft niet met mij te interviewen. Hij spreekt bijna geen Engels, bijna net zo slecht als ik'", aldus Hansie Hansie.

"Hans in het Frans lijkt me echt smullen", haakt Van Gangelen lachend in op het berichtje van Hans Kraay. Van Hadj-Moussa is bekend dat hij slecht Engels spreekt. De dribbelaar is van Algerijns-Franse komaf. Zijn welkomstinterview bij Vitesse deed hij in het Frans.

Het artikel gaat verder onder de video 'Proper humiliation' - Sweden devastated by semi-final defeat Meer video's

Been lyrisch

Mario Been was in de rust, bij een 1-1 stand, lyrisch over het spel van Hadj-Moussa. "Hij heeft enorm veel creativiteit, dat hebben we al aangegeven. Hij kan heerlijk voetballen. Het is een speler die net het verschil kan maken voor dit Vitesse."

"Dat hebben ze nodig. Dat geldt ook voor Meerdink en Boutrah. Hij (Hadj-Moussa, red.) beheerst alles aan de bal. Kappen, draaien. Heerlijk. Hij doet weinig met rechts, maar ook dat kan hij.

Ook Kees Luijckx geniet van de buitenspeler van Vitesse. "Hij is vier wedstrijden onderweg in Nederland en maakt constant dezelfde bewegingen. Hij legt iedereen in de luren. Hij heeft het vermogen om je op de vierkante meter drie keer rond te laten draaien."

"Het is geen toeval meer. In het begin kon je nog denken dat de tegenstander zich ging instellen op hem, maar als hij twee man tegenover zich krijgt gaat hij ze allebei voorbij."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties