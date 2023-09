Hancko scoort op aangeven van Bozeník al na negen (!) seconden voor Slowakije

Maandag, 11 september 2023 om 21:03 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 21:09

Een ongelooflijke bliksemstart voor Slowakije tegen Liechtenstein in het kader van de EK-kwalificatie. Feyenoorder Dávid Hancko maakte, op aangever van ex-Feyenoorder Robert Bozeník, al na negen seconden de 1-0 tegen Liechtenstein. Het lijkt een monsterscore te worden, want al in de zesde minuut stond het 3-0.

Slowakije kreeg de aftrap te nemen en na een lange bal van achteruit belandde de bal bij Bozenik, die doorkopte op Hancko. De mee opgekomen verdediger wipte de bal behendig over de Liechtenstein-goalie heen: 1-0. Daar bleef het niet bij voor de Slowaken. Ondrej Duda maakte er eveneens via een fraai wippertje 2-0 van, waarna Robert Mak in minuut zes voor de 3-0 tekende. De spits werkte beheerst binnen na geklungel in de verdediging bij de bezoekers.

Dávid Hancko met een HELE snelle goal voor Slowakije ??

De Feyenoorder krijg de bal op een presenteerblaadje Róbert Boženík en prikt binnen ??#ZiggoSport #EURO2024 pic.twitter.com/VkT9pfoq98 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 11, 2023