Haller weigert om 1,5 jaar na vertrek bij Ajax terug naar Premier League te gaan

Sébastien Haller maakt het seizoen af bij Borussia Dortmund. De Ivoriaan had de mogelijkheid om op huurbasis te verkassen naar Fulham, maar daar had hij volgens The Athletic geen trek in.

Fulham meldde zich woensdag in het Signal Iduna Park om de interesse in Haller kenbaar te maken. Dortmund stond open voor een tijdelijk vertrek van de aanvaller en gaf de Londenaren toestemming om met hem het gesprek aan te gaan.

Bij groen licht zouden de gesprekken tussen de partijen verdergaan, maar Haller heeft laten weten geen heil te zien in een tijdelijke overstap naar de Premier League.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Haller is momenteel met de nationale ploeg van Ivoorkust actief op de Afrika Cup in eigen land, waar the Elephants het zaterdag in de kwartfinale opnemen tegen Mali. Aangezien zijn focus daar nu vol op ligt én de transfermarkt donderdag sluit, wimpelde Haller de Engelse interesse af.

Dat Dortmund toestemming gaf aan Fulham om met Haller te praten, is gezien de vorm van de voormalig Ajax-spits geen verrassing. In de elf Bundesliga-wedstrijden die hij dit seizoen meedeed, wist hij niet te scoren. Zijn enige twee treffers deze jaargang maakte hij in de DFB-Pokal.

Zodoende laat Haller de kans lopen om terug te keren naar de Premier League. In 2019 trok hij voor liefst vijftig miljoen euro van Eintracht Frankfurt naar West Ham United. In Londen wist Haller bij vlagen indruk te maken, voordat hij in januari 2021 naar Ajax vertrok.

In Amsterdam was de spits een vaste kracht in het elftal van toenmalig trainer Erik ten Hag. Haller scoorde in het seizoen 2021/22 in totaal elf keer in de Champions League. Hij werd met die prestatie de eerste Ajacied met minstens tien goals in één Champions League-seizoen. In de zomer van 2022 vertrok hij voor 31 miljoen euro naar Dortmund, waarvoor hij tot op heden 11 keer scoorde en 5 assists leverde in 36 duels.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties