Haller pusht bij leiding Dortmund om van Ajacied eerste zomeraanwinst te maken

Dinsdag, 23 mei 2023 om 09:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:52

Sébastien Haller moet een sleutelrol spelen bij de transfer van Edson Álvarez van Ajax naar Borussia Dortmund, zo schrijft Florian Plettenberg namens Sky Deutschland. De twee raakten gedurende hun gezamenlijk tijd in Amsterdam goed bevriend met elkaar en zouden zomaar herenigd kunnen worden. Als het aan Haller ligt, pakt de clubleiding van Dortmund door en gaat Álvarez de gang naar het Signal Iduna Park snel maken.

Plettenberg voedt de geruchten over een transfer van Álvarez door te stellen dat de Mexicaan 'goed bevriend' is met Haller. Laatstgenoemde maakte vorig jaar zomer de overstap van Ajax naar Dortmund en lijkt er in zijn debuutseizoen meteen met de landstitel vandoor te gaan. BVB gaat met nog één speelronde te gaan aan kop in de Bundesliga en kan het zaterdag in eigen huis afmaken tegen 1. FSV Mainz 05.

Haller kijkt alvast iets verder vooruit en hoopt volgend seizoen te worden herenigd met Álvarez. De 25-jarige middenvelder van Ajax wordt al langer gevolgd door Dortmund en heeft met Haller iemand die hem hoogstpersoonlijk aanbeveelt bij de clubleiding. Ook sprak de Ivoriaans international rechtstreeks met Álvarez om hem ervan te overtuigen om naar Dortmund te komen. De Mexicaan zou onder de indruk zijn van de verhalen.

Plettenberg benadrukt dat er nog geen mondeling akkoord ligt tussen Álvarez en Dortmund, maar dat een transfer absoluut tot de mogelijkheden behoort. De eerste gesprekken waren positief. De middenvelder, die nog tot medio 2025 vastligt in Amsterdam, werd in de zomer van 2019 voor vijftien miljoen euro door Ajax overgenomen van het Mexicaanse América. Sindsdien staat de teller op 146 wedstrijden in alle competities, waarin hij 13 keer wist te scoren en 6 keer als aangever fungeerde.