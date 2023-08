‘Hakim Ziyech zat toch zelf in gecrashte Rolls-Royce t.w.v 500.000 euro’

Maandag, 31 juli 2023 om 20:35 • Bart DHanis • Laatste update: 20:38

Hakim Ziyech lijkt toch direct betrokken bij de zware crash zondagavond met zijn Rolls-Royce in Amsterdam. Het Amsterdamse medium AT5 meldde dat de auto weliswaar eigendom is van Ziyech, maar niets erop wees dat hij ook daadwerkelijk in de auto zat. Op foto’s die in handen zijn van Yvonne Coldeweijer, lijkt het er nu echter toch op dat Ziyech zelf uit de gecrashte auto stapt.

Het incident vond plaats op zondagavond. Er vond toen een aanrijding plaats tussen twee auto's op de Willem Schoutenstraat in Amsterdam. In de buurt van het Rembrandtpark heeft de Rolls-Royce ‘zeer veel schade veroorzaakt’. Na de botsing reed de Rolls-Royce over een vol fietsenrek heen. Wat de totale schade precies is, is vooralsnog onduidelijk. Er is verder niemand gewond geraakt bij het ongeluk. Een buurtbewoner laat in gesprek met het Amsterdamse medium weten dat hij een 'harde klap' hoorde.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De foto's in handen van Yvonne Coldeweijer

Op de foto is te zien hoe een man met een witte pet uit de richting van de verongelukte auto vandaan komt. Op een andere foto is te zien dat Ziyech op de dag van het ongeluk een witte pet en een wit shirt droeg. Of de international van Marokko ook zelf achter het stuur zat, is vooralsnog onbekend. Wel is bekend dat de politie in ieder geval één iemand heeft aangehouden na het ongeluk.