Hakim Ziyech schiet Marokko naar groepswinst op de Afrika Cup

Marokko is erin geslaagd Groep F op de Afrika Cup te winnen. De Leeuwen van de Atlas wonnen met 0-1 van Zambia dankzij een rake intikker van Hakim Ziyech. Marokko neemt het in de achtste finale op tegen Zuid-Afrika.

Aan de kant van Marokko kreeg Ziyech zoals verwacht een basisplaats. Ook PSV'er Ismael Saibari startte op het middenveld, dat verder bestond uit Azzedine Ounahi, Sofiane Boufal en controleur Sofyan Amrabat. Ayoub El Kaabi was de spits van dienst.

De eerste serieuze kans van de wedstrijd kwam op naam van Saibari, die tijd en ruimte kreeg op de rand van de zestien. De PSV'er zag zijn poging desondanks geblokkeerd worden door een verdediger. Een startsein voor een kansrijke periode was het niet. Marokko viel enigszins tegen en Zambia kwam er via zijn snelle aanvallers met regelmaat gevaarlijk uit.

Halverwege de eerste helft trok Marokko wat meer naar voren. Het leidde tot enkele fraaie passes van Ziyech, al werd de juiste persoon op het juiste moment telkens net niet bereikt. Na de koelpauze had Ziyech opnieuw een prima pass in huis, ditmaal op Nayef Aguerd. De centrumverdediger van West Ham United kopte een halve meter naast.

Tien minuten voor rust besloot Ziyech het dan maar zelf te doen. Na enkele korte combinaties bracht Boufal de bal bij Hakimi, die in één keer voor gaf. Zambia-goalie Tresford Lawrence Mulenga kon de bal niet goed wegwerken en moest toezien hoe Ziyech van dichtbij optimaal gebruikmaakte van de geboden ruimte: 0-1.

Na rust kreeg Amine Adli de eerste serieuze kans. Hij zag zijn schot fraai gepakt worden door Mulenga. Zambia speelde zeker geen verstoppertje en kreeg zijn volgende grote mogelijkheid via Lameck Banda, die zijn voorzet annex schot net naast zag vliegen.

Marokko kwam er in de slotfase niet al te vaak aan te pas en kwam goed weg toen Emmanuel Banda niet het optimale uit zijn schietkans haalde. Yassine Bounou bleek een niet te passeren station voor Zambia, dat het in blessuretijd niet meer voor elkaar kreeg. Abde Ezzalzouli en Amir Richardson kwamen in blessuretijd nog dichtbij voor Marokko, dat echter genoegen 'moest' nemen met een 0-1 overwinning.

?????????? ????????????! ?? Het eerste (!) Afrika Cup-doelpunt van de dag komt op naam van de Gala-middenvelder ??#ZiggoSport #AfrikaCup #ZAMMAR pic.twitter.com/WENpNsSd6c — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 24, 2024

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties