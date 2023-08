Hakim Ziyech pakt vliegtuig voor medische keuring bij nieuwe club

Woensdag, 16 augustus 2023 om 10:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:00

Hakim Ziyech lijkt zijn carrière te vervolgen bij Galatasaray. Chelsea heeft met de Turkse topclub een overeenstemming bereikt over de transfer van de buitenspeler annex aanvallende middenvelder, schrijft Fabrizio Romano. Ziyech, die als opvolger moet dienen van Nicolò Zaniolo, zag eerder deze window een transfer naar Al-Nassr afketsen. Ook Paris Saint-Germain zou nog altijd geïnteresseerd zijn, maar Gala trekt dus aan het langste eind.

Onder meer The Guardian en de Evening Standard meldden eerder op de dag al dat Ziyech op het punt zou staan om zijn medische keuring te ondergaan bij Galatasaray. Onlangs leek de voormalig Ajacied op weg naar Al-Nassr, waar hij samen moest gaan spelen met Cristiano Ronaldo, maar die deal ketste op het laatste moment af. Fysieke ongemakken zouden ten grondslag liggen aan de afwijzing, al werd dat ontkend door de Marokkaans international zelf.

Bij Chelsea is er voor Ziyech al langere tijd geen toekomst meer. Manager Mauricio Pochettino besloot hem niet mee te nemen op trainingskamp door de Verenigde Staten en wees hem zelfs geen rugnummer toe. Even ging het gerucht dat Ziyech bereid zou zijn om salaris in te leveren voor een terugkeer naar Ajax, maar dat werd tot dusver nooit concreet. Het is niet bekend of directeur voetbalzaken Sven Mislintat contact heeft gehad met (de entourage van) Ziyech.

Met de aanstaande transfer naar Galatasaray komt er een eindelijk een einde aan de saga rond Ziyech. De 54-voudig Marokkaans international verhuisde in de zomer van 2020 naar Chelsea, dat 40 miljoen euro overmaakte naar Ajax voor zijn diensten. De creatieveling wist echter nooit te imponeren bij the Blues en kwam in totaal tot 107 wedstrijden in de hoofdmacht van de Londense grootmacht. Daarin wist hij 14 keer te scoren en was hij 13 keer aangever.

Het is niet bekend wat Galatasaray neertelt voor Ziyech. De voormalig Ajacied had nog een contract tot medio 2025 bij Chelsea, wat maakt dat de Turken een afkoopsom moeten betalen. Galatasaray wist deze zomer Mauro Icardi al definitief los te weken bij Paris Saint-Germain en haalde Kerem Demirbay op bij Bayer Leverkusen. Ook Wilfried Zaha (Crystal Palace) en Tetê (Shakhtar Donetsk) kwamen al naar Istanbul.