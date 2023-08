Hakim Ziyech is definitief klaar bij Chelsea na resoluut besluit

Dinsdag, 8 augustus 2023 om 12:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:21

Het avontuur van Hakim Ziyech bij Chelsea is definitief ten einde. De aanvaller annex buitenspeler heeft van de Londense grootmacht geen rugnummer toegewezen gekregen en mag op zoek naar een nieuwe club. Ziyech werd eerder al uitgesloten van het trainingskamp door de Verenigde Staten. Onder meer vanuit Saudi-Arabië is belangstelling voor hem.

Bij Chelsea lijkt al langer geen toekomst meer voor Ziyech. Manager Mauricio Pochettino besloot hem niet mee te nemen naar de VS, daar hij niet voorkomt in de plannen van de Argentijn. Onlangs leek de voormalig Ajacied op weg naar Al-Nassr, maar die deal ketste op het laatste moment af. Fysieke ongemakken zouden ten grondslag liggen aan de afwijzing, maar dat werd ontkend door de Marokaans international.

Ben Jacobs van CBS Sports meldde vorige week dat Ziyech een terugkeer bij Ajax overweegt. Ook Al-Shabab ziet hem graag komen. Bij de club uit Saudi-Arabië kan Ziyech worden herenigd met Marcel Keizer. Die trainer, met wie Ziyech in 2017 korte tijd samenwerkte bij Ajax, werd vorige week aangesteld. Eerder was de Drontenaar dus dicht bij een overstap naar Al-Nassr, maar die deal ging op het laatste moment niet door.

Wie wel een rugnummer heeft gekregen bij Chelsea is Ian Maatsen. Hij gaat spelen met rugnummer 29. Maatsen werd achtereenvolgens verhuurd aan Charlton Athletic, Coventry City en Burnley en keerde deze zomer terug in Londen. De Nederlander werd recent in verband gebracht met Ajax, maar Pochettino ziet voor hem een rol weggelegd bij de A-selectie. Noni Madueke gaat spelen met rugnummer 11.