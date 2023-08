‘Hakim Ziyech gaat achter de schermen voor problemen zorgen bij Ajax’

Vrijdag, 11 augustus 2023 om 18:26 • Mart Oude Nijeweeme

Valentijn Driessen kan zich helemaal vinden in het besluit van Ajax om voorlopig niet in zee te gaan met Hakim Ziyech. De buitenspeler is bij Chelsea op een dood spoor geraakt, maar wordt in Amsterdam momenteel niet gezien als toegevoegde waarde. Driessen kan daar wel begrip voor opbrengen, zo vertel hij in een video van De Telegraaf.

Trainer Maurice Steijn gaf vrijdag tijdens de persconferentie aan dat Ziyech momenteel geen optie is voor Ajax. “De situatie is op dit moment zo dat de posities waar hij voor in aanmerking komt op dit moment behoorlijk bezet zijn. Dan hebben we het over Bergwijn, Berghuis, Kudus die er nog steeds is. Conceição, Mika Godts die daar achter zit. Zouden die jongens nog een transfer maken, dan is het misschien wel een optie. Maar ik hoop dat we de genoemde spelers hier kunnen houden", aldus de Ajax-trainer.

De woorden van Steijn kunnen op goedkeuring rekenen van Driessen. "Ik begrijp wel dat hij niet in beeld is. Hakim Ziyech heeft bijna twee jaar niet gevoetbald, is bijna niet in actie gekomen. Hoe lang duurt het voordat hij terug is?", vraagt de chef voetbal zich af. "Hij heeft een redelijk WK gespeeld, maar heeft hij ook nog de honger om dit Ajax bij de hand te nemen? Daar twijfel ik wel een beetje aan."

Ook zijn er te veel randzaken die de reputatie van Ziyech hebben beschadigd, meent Driessen. "Zijn Rolls Royce is kapot en hij is in het uitgaansleven gesignaleerd. Dat zijn geen factoren waarop je iemand graag haalt. Ik denk dat hij voor te veel problemen gaat zorgen achter de schermen. Daar ben ik bang voor. Al moet ik wel zeggen dat hij zich bij Chelsea voorbeeldig heeft gedragen."

Álvarez

Driessen spreekt zich verder uit over het vertrek van Edson Álvarez naar West Ham United. "Als je dit bedrag (39 miljoen, red.) voor hem kan krijgen is het kassa. Strik eromheen en wegwezen. Ik ben nooit een aanhanger geweest van hem", aldus Driessen, die niet weet wat hij moet verwachten van Ajax. "Zij zijn voor mij de grote onbekende. De wedstrijden in de voorbereiding word je niet heel enthousiast van. Ook van de aankopen niet. Ik ben heel benieuwd waar Ajax staat."