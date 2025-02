Had scheidsrechter Gözübüyük rood moeten trekken bij PSV - FC Utrecht? 'Dit is natrappen!'

PSV is zaterdag mogelijk ontsnapt aan een rode kaart tegen FC Utrecht. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük liet Adamo Nagalo wegkomen met een duidelijk natrappende beweging.

Het incident vond plaats in de 65ste minuut van de wedstrijd. FC Utrecht-aanvaller David Min maakte bij een duel om de bal een duwfout op Nagalo, die daarbij op de grond viel.

Nagalo was duidelijk niet gediend van de actie van Min en reageerde al vallend met een trappende beweging richting Min. De spits werd licht geraakt en had duidelijk door dat het een bewuste actie was van de verdediger van PSV.

Min haalde verhaal bij Nagalo, maar moest toezien hoe Gözübüyük het vervolgens liet bij een vermaning voor de PSV'er. "Ik snap de boosheid van Min wel", aldus ESPN-commentator Leo Oldenburger. "De overtreding is inderdaad op Nagalo, maar als je kijkt hoe hij vervolgens wild met zijn benen richting tegenstander gaat..."

"Nagalo speelt de vermoorde onschuld, maar het is toch een trappende beweging", oordeelt Oldenburger. Gözübüyük werd in het Philips Stadion ondersteund door VAR Pol van Boekel, die de scheidsrechter niet naar de zijlijn haalde om de beelden te bekijken.