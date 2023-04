Hackers vragen KNVB ‘meer dan een miljoen euro’ voor serieuze documenten

Woensdag, 19 april 2023 om 14:30 • Wessel Antes

Hackerscollectief LockBit eist meer dan een miljoen euro aan losgeld van de KNVB, wat zorgt voor interne paniek bij de voetbalbond. Dat meldt journalist Daniël Verlaan van RTL Nieuws woensdagmiddag. De cybercriminelen zouden onder meer in bezit zijn van kopieën en paspoorten van contracten van de Oranje-internationals. Dat LockBit dreigt om deze serieuze documenten te publiceren, zorgt voor veel onrust volgens verschillende bronnen binnen de KNVB.

Maandag werd bekend dat de KNVB slachtoffer is geworden van een grootschalige hack. LockBit, dat banden met Rusland zou hebben, heeft onder meer toegang tot contracten van spelers en trainers, documenten over lopende tuchtzaken en gedetailleerde informatie over de bedrijfsvoering en commerciële zaken van de bond. De criminele organisatie dreigt alles te publiceren indien de KNVB niet vóór 26 april over de brug komt met losgeld. Door de berichtgeving van Verlaan, die is gespecialiseerd in cybercrime, is nu ook het geëiste bedrag bekend.

De voetbalbond is gehackt doordat een medewerker in een phishingmailtje trapte, waarna LockBit toegang kreeg tot de zogeheten G-computerschijf van de KNVB. Daarop staan honderdduizenden interne en deels vertrouwelijke documenten. Volgens de bronnen van RTL Nieuws zijn ook kopieën van identiteitsbewijzen en contracten van veel KNVB-prominenten op deze schijf te vinden. De ledenadministratie van meer dan een miljoen Nederlandse amateurvoetballers is niet door de cyberaanval geraakt, zo benadrukken dezelfde bronnen.

LockBit hoopt op korte termijn het geëiste geld te ontvangen van de KNVB. De hackersgroep belooft daarna de gegijzelde bestanden weer toegankelijk te maken voor de bond. De gestolen documenten zullen in dat geval niet meer gepubliceerd worden. Sportmarketeer Chris Woerts gaf maandag in gesprek met het Algemeen Dagblad al aan dat het een serieus probleem betreft. “Je mag nooit toegeven aan chantage, maar in dit geval zou ik de KNVB adviseren om met die gasten te gaan praten, anders hebben ze straks een gigaprobleem. Je hebt nu bijvoorbeeld AZ die de KNVB beticht van achterkamertjespolitiek. Als dat allemaal gedocumenteerd is en uitlekt, dan krijgt de bond echt een enorme bak ellende over zich heen. Dat kun je je niet voorstellen.”