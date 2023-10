Haartransplantatie werpt vruchten af: Davy Klaassen verschijnt met nieuw kapsel

Zaterdag, 21 oktober 2023 om 21:12

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

De haartransplantatie van Davy Klaassen werpt zijn vruchten af, zo blijkt uit recente beelden van de middenvelder van Internazionale die rondgaan op sociale media. Het was al bekend dat hij afgelopen zomer een bezoekje had gebracht aan een ‘haardokter’ en nu komt het resultaat naar voren. “De meeste Ajacieden worden kaal van de stress om Ajax, maar Davy heeft het tegenovergestelde”, zo schrijft een X-gebruiker knipogend onder de foto van Klaassen.