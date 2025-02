Pieter Zwart schrikt als hij statement Feyenoord leest over aanstelling Van Persie

Pieter Zwart heeft zo zijn bedenkingen bij de keuze van Feyenoord om met Robin van Persie in zee te gaan. De hoofdredacteur van Voetbal International legt maandag in een video-item uit waarom er de nodige risico's kleven aan de benoeming van de van sc Heerenveen afkomstige coach.

''De hoop die ik ergens had, was dat Feyenoord het Liverpool van Nederland kon gaan worden. Dat je intensiteit en passie zou zien op het veld. En dat in combinatie met ratio in de bestuurskamer, dat daar echt beleid gemaakt zou worden'', begint Zwart zijn analyse over de aanstelling van Van Persie bij Feyenoord.

Met Dennis te Kloese en Arne Slot aan het roer boekte Feyenoord geweldige resultaten. Daar is in de optiek van Zwart weinig meer van over. ''Als je dan ziet wat er dit seizoen gebeurt met de aanstelling van Priske, wat geen succes was, en de keuze voor Van Persie. Dat zet zich dan weer af tegen hoe Liverpool een manager werft. Daar zit een heel groot verschil tussen.''

Van Persie werd vorig jaar zomer nog niet goed genoeg bevonden door Feyenoord. ''Vervolgens coacht hij een paar wedstrijden bij Heerenveen. Als je dan objectief kijkt naar wat daar gebeurt, dan heeft Van Persie daar niet iets neergezet dat overtuigend genoeg is om hem trainer van Feyenoord te maken. Op eigenlijk geen enkel datapunt.''

Zwart pakt de cijfers erbij en constateert dat Heerenveen slechts 27 heeft gescoord in 23 Eredivisie-wedstrijden en dat er 42 goals zijn geïncasseerd. Op basis van de uitduels bezetten de Friezen plek zeventien, met zeven punten uit twaalf wedstrijden. Heerenveen staat momenteel negende en treft binnenkort onder meer PSV, AZ en FC Utrecht. Het gat naar de gevreesde zestiende plek is slechts zeven punten.

''Dat Van Persie nu trainer wordt van Feyenoord kan niet gebaseerd zijn op wat hij bij Heerenveen heeft laten zien. Dat is meer gebaseerd op emotie, sentiment en de hoop dat het goed gaat komen. Dat is heel gevaarlijk in het voetbal, als hoop de basis wordt van een keuze. Want hoop is vaak uitgestelde teleurstelling'', twijfelt Zwart nogmaals aan de keuze voor Van Persie als opvolger van Brian Priske.

Dat Van Persie Feyenoord volgens de clubleiding heel goed kent, is volgens de voetbalvolger niet relevant. ''Dat wekt bij mij geen vertrouwen. Ernst Happel en Arne Slot zijn de twee beste trainers in de clubgeschiedenis van Feyenoord, en die kenden de club helemaal niet. Je hebt gewoon een vakman nodig als trainer, die het geheel wat binnen de lijnen gebeurt op een positieve manier weet te beïnvloeden.''

''Wat Feyenoord nu doet, is een trainer aanstellen die een bewezen voormalig topspeler is. Dat is hartstikke leuk, alleen hij kan niet zichzelf inbrengen om vrije trappen en strafschoppen binnen te schieten. Van Persie zal het echt moeten doen met zijn trainingsvaardigheden. Maar het fundamenteel waarop deze beslissing genomen is, is heel dun'', lijkt Feyenoord risico's te nemen met het kind van de club.

''Als je dezelfde prestatie bij Heerenveen had geleverd en je naam was Pepijn Lijnders, dan had niemand het in zijn hoofd gehaald om je in De Kuip neer te zetten. Maar als je Robin van Persie heet, gelden er blijkbaar andere wetten'', aldus Zwart.