Haaland zet gemiste penalty recht en schiet gefrustreerd Bayern uit toernooi

Woensdag, 19 april 2023 om 22:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:25

Manchester City heeft woensdagavond vrijwel probleemloos de laatste vier van de Champions League bereikt. De manschappen van Pep Guardiola reisden met een 3-0 voorsprong af naar Bayern München en behaalden daar in een heetgebakerde return een 1-1 gelijkspel. Man City-ster Erling Braut Haaland miste vlak voor rust een penalty, maar maakte het goed door in de tweede helft alsnog te scoren. Een penalty van Joshua Kimmich bracht ook Bayern daarna op het scorebord, maar het mocht niet baten voor de Duitsers. Manchester City staat in de halve finale opnieuw tegenover Real Madrid, dat vorig seizoen in dezelfde ronde te sterk bleek.

Bayern kwam aan de aftrap met twee nieuwe namen ten opzichte van het duel in het Etihad Stadium. Choupo-Moting was voldoende hersteld van zijn knieblessure en verving in de spits Serge Gnabry. João Cancelo kwam als linksback in de ploeg voor Alphonso Davies. Manchester City draait de laatste weken als een tierelier en Guardiola zag dan ook geen reden om zijn elftal ten opzichte van een week geleden te wijzigen.

Ondanks de forse achterstand, opgelopen in Engeland, geloofde Bayern in een stunt. Leroy Sané brak in de openingsfase door en kreeg dé kans op de openingstreffer, maar schoof de bal rakelings naast. Aan de overzijde leek Dayot Upamecano rood te krijgen vanwege het neerhalen van de doorgebroken Haaland, maar de Franse verdediger had geluk dat de spits van City buitenspel stond in de aanloop: rode kaart ingetrokken. Kort voor rust kregen de bezoekers een penalty, toen Upamecano de bal na een schot van Ilkay Gündogan zeer ongelukkig met de arm van richting veranderde. Haaland verprutste de strafschop door hard over te schieten.

Twaalf minuten na rust maakte Haaland alsnog zijn felbegeerde doelpunt. De Noor profiteerde van het wegglijden van Upamecano, glipte erlangs en vuurde vernietigend af: 0-1. Haaland staat nu op liefst 35 goals in 27 Champions League-duels. City raakte korte tijd later Nathan Aké kwijt met een vervelende hamstringblessure. Bayern had vier doelpunten nodig, maar weigerde op te geven. Geklungel achterin bij City leverde in de 78ste minuut bijna een eigen doelpunt op, dat Rúben Dias wist te voorkomen. Een ongelukkige handsbal van Manuel Akanji op de achterlijn leverde Bayern enkele minuten later een strafschop op, die door Joshua Kimmich beheerst rechterdoor werd geschoten: 1-1. In alle consternatie pakte Bayern-trainer Thomas Tuchel zijn tweede gele kaart vanwege aanhoudende aanmerkingen op de leiding van scheidsrechter Clément Turpin.