Haaland weet niet hoe snel hij naar binnen moet na winnen titel met Man City

Manchester City sleepte zondag de vierde landstitel op rij in de wacht en deed dat in eigen huis. Het was voor de aanwezige thuissupporters reden genoeg om het veld te bestormen. Een heuse pitch invasion zorgde voor enige onrust bij de spelers, die zich direct na het laatste fluitsignaal naar binnen verplaatsten.

Een 3-1 overwinning op West Ham United betekende dat het voor Manchester City niet meer uitmaakte wat de enige overgebleven concurrent in de titelstrijd, Arsenal, deed tegen Everton (2-1 overwinning). Goals van Phil Foden (twee) en Rodri brachten Manchester City de zege.

Op de beelden uit het Etihad Stadium is te zien dat Erling Braut Haaland als een van de eersten de catacomben heeft gevonden na het affluiten door de scheidsrechter. Manager Pep Guardiola nam nog de tijd om de leden van de technische staf van West Ham de hand te schudden, alvorens de Spanjaard zich naar binnen begaf.

Ook spelers van the Hammers deelden ongevraagd mee in de feestvreugde, daar zij belaagd werden door fans van the Citizens. Na enkele momenten is het veld ontruimd en nemen de supporters weer plaats op de tribunes, zodat de selectie en staf van Manchester City op het veld gehuldigd kunnen worden.

