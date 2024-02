Haaland scoort vijf keer; ook De Bruyne schittert voor Man City met vier assists

Manchester City heeft zich op zeer overtuigende wijze geplaatst voor de kwartfinale van de FA Cup. De ploeg van manager Pep Guardiola won met 2-6 van Luton Town, dankzij vijf treffers van Erling Braut Haaland en vier assists van Kevin De Bruyne.

De eerste treffer viel al in de vierde minuut. Matheus Nunes bediende De Bruyne, die het overzicht behield en Haaland uitkoos voor het doel: 0-1. Al snel wist City uit te lopen naar een 0-2 voorsprong. Een diepe pass van doelman Stefan Ortega kwam terecht bij Haaland, die de bal met een handig tikje bij De Bruyne bracht. De Belg stuurde de Noor vervolgens diep met een heerlijke steekpass. Haaland rondde via de benen van Tim Krul af: 0-2.

Vlak voor rust werd het zelfs nog 0-3. Balverlies op het middenveld bij Luton leidde balbezit in voor De Bruyne, die Haaland maar weer eens diep stuurde. De doelpuntenmachine chipte Krul en zag de bal tegen de touwen stuiteren.

Daarmee was het nog niet gedaan voor rust. Het mooiste doelpunt kwam op naam van middenvelder Clark, die de bal op schitterende wijze in de kruising achter de kansloze Ortega werkte: 1-3.

Vlak na rust was het opnieuw Clark die de thuissupporters liet juichen. Na matig uitverdedigen bij City schoot hij van dichtbij overtuigend raak: 2-3.

De aansluitingstreffer bracht de supporters op Kenilworth Road wat hoop, maar die vervloog al snel in de tweede helft als sneeuw voor de zon. Kyle Walker passte met buitenkant rechts schitterend op de De Bruyne, die na zijn loopactie in de zestien alleen nog maar hoefde breed te leggen op Haaland: 2-4.

???????????????? geblazen ?? Het duo uit de eerste helft is weer terug en Haaland maakt zijn vierde van de wedstrijd ??#ZiggoSport #FACup #LUTvMCI pic.twitter.com/jYuNaEevWE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 27, 2024

Bij de vijfde treffer van Haaland, nog voor het uur, was De Bruyne voor de verandering eens niet de aangever. Bernardo Silva genoot te veel ruimte voor de zestien van Luton en bediende Haaland. Het kiezelharde schot van de Scandinaviër was te machtig voor Krul, die er niet goed uitzag: 2-5. Het slotakkoord werd gespeeld door Mateo Kovacic, die vanaf een meter of twintig overtuigend raak schoot: 2-6.

