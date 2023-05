Haaland schrijft historie en troeft concurrentie met straatlengte verschil af

Vrijdag, 12 mei 2023 om 13:53 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:57

De Britse pers heeft Erling Braut Haaland verkozen tot Speler van het Jaar in de Premier League. Dat maakt zijn club Manchester City bekend via de officiële kanalen. Haaland behaalde een overweldigende 82 procent van de stemmen (een record) en troefde daarmee nummers twee en drie Bukayo Saka en Martin Ødegaard ruimschoots af. Het is pas de vierde keer in de Premier League-geschiedenis dat iemand in zijn debuutseizoen de verkiezing wint.

Meer dan 82 procent van de 800 Football Writers' Assocation-leden verkoos Haaland tot de allerbeste dit seizoen. De Noorse superspits schoot vanaf minuut één al met scherp en staat na 32 competitiewedstrijden op 35 doelpunten. Daarmee vestigde Haaland zich in zijn debuutjaar direct als degene met de meeste Premier League-goals ooit in één seizoen. Met nog vier wedstrijden te gaan kan hij zijn totaal bovendien nog enigszins opkrikken.

Haaland is de derde Manchester City-speler in vijf jaar die de verkiezing wint. Vorig jaar ging de eindzege nog naar Mohamed Salah, maar in de seizoenen 2018/19 en 2020/21 bemachtigden Raheem Sterling en Rúben Dias de trofee. Tussendoor mocht ook Jordan Henderson die nog omhooghouden. Dias is tevens een van de drie voorgangers van Haaland die de prijs in zijn debuutseizoen won. Eerder lukte dat Jürgen Klinsmann (1995) en Gianfranco Zola (1997).

Bij de vrouwen legde Sam Kerr andermaal beslag op de prijs. De aanvalster van Chelsea won deze vorig seizoen ook al. Ditmaal gebeurde dat 'op Haaland-esque wijze': nummer twee Rachel Daly kreeg twee keer zo weinig stemmen als Kerr. Haaland en Kerr zullen de trofeeën op 25 mei in ontvangst nemen tijdens een speciaal belegd diner.