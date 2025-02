Haaland schiet Manchester City bij rentree naar uitzege op Tottenham Hotspur

Manchester City heeft woensdagavond een knappe uitzege geboekt in de Premier League. De dominante ploeg van Pep Guardiola won dankzij een vroege treffer van Erling Braut Haaland met 0-1 van Tottenham Hotspur en doet prima zaken in de strijd om plek vier. Spurs blijft steken op een troosteloze dertiende plaats.

Bij Tottenham kregen Son Heung-min, Djed Spence en Dejan Kulusevski rust met het oog op de Europa League-ontmoeting met AZ. Spits Mathys Tel werd geflankeerd door Wilson Odobert en Brennan Johnson.

Aan de kant van Manchester City keerde Haaland terug in de basis. De Noor miste de krakers tegen Real Madrid en Liverpool wegens knieklachten. Omar Marmoush zakte terug naar de 10-positie, waardoor Phil Foden op de bank belandde. Ook Nathan Aké, Kevin De Bruyne en Bernardo Silva moesten genoegen nemen met een reserverol.

Haaland greep direct de hoofdrol bij zijn rentree. Zo dwong hij Guglielmo Vicario tot een vroege redding en was de Italiaanse Spurs-doelman even later net op tijd om de bal voor Haaland weg te plukken. Drie keer was scheepsrecht voor Haaland, die een voorzet van Jérémy Doku tegendraads binnenliep: 0-1.

Man City bleef de baas. Met name Doku bezorgde de Tottenham-defensie een zware avond, en the Citizens kregen mogelijkheden om de voorsprong te vergroten. Zo had Doku na andermaal een andermaal flitsende actie een assist verdiend, ware het niet dat ex-PSV'er Savinho via de grond over schoot.

Twee minuten later liet Haaland zijn volgende kans liggen, door zijn schot niet genoeg in een hoek te krijgen en Vicario de mogelijkheid te geven te redden. Op slag van rust zorgde Kevin Danso voor de eerste echte dreiging van Spurs-kant, maar de verdediger kopte over.

Het eerste grote gevaar na rust kwam van de voet van Pedro Porro, wiens uitstekende voorzet binnengelopen had moeten worden door Odobert. De Fransman werkte de bal van dichtbij echter naast. Invaller Son liet zich direct gelden door aan de basis staan van een kans voor Pape Sarr. Zijn matige inzet zorgde niet voor problemen bij Ederson.

City beperkte zich na rust tot het verdedigen van de voorsprong, en daarin slaagde het grotendeels dankzij Ederson. De Braziliaan redde fenomenaal op een poging van Son en overleefde daarmee Spurs' grootste kans in de slotfase. De 0-2 van Haaland diep in blessuretijd werd nog afgekeurd wegens hands.