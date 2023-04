Haaland meldt zich direct na eindsignaal bij Arsenal op Twitter: ‘MOOD’

Vrijdag, 21 april 2023 om 23:58 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:01

Erling Braut Haaland lijkt met genoegen te hebben gekeken naar de spectaculaire Premier League-wedstrijd tussen Arsenal en Southampton (3-3). De topscorer van de competitie weet dat 'zijn' Manchester City na het nieuwe puntenverlies van de koploper grote kans heeft op de landstitel. Haaland komt direct na het eindsignaal met een tweet. "MOOD. STILL.", schrijft de Noorse spits bij drie foto's van zichzelf, waarop hij met name lachend te zien is.

Arsenal hield vrijdag dus slechts een punt over aan de zinderende ontmoeting met Southampton. De koploper van de Premier League voelt de hete adem van Manchester City en had een zege heel hard nodig, maar slaagde daar dus niet in. Na een blunder van Aaron Ramsdale en een goal van Arsenal-kind Theo Walcott stonden the Saints al heel snel met 0-2 voor. In de tweede helft stond Arsenal lange tijd met 1-3 achter. Via doelpunten in minuut 88 en 90 van respectievelijk Martin Ödegaard en Bukayo Saka werd het nog 3-3. Manchester City heeft twee duels minder gespeeld dan Arsenal en vijf punten minder. Woensdag treffen beide ploegen elkaar in het Etihad Stadium.

