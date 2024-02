Haaland maakt eerste goals sinds november en leidt Man City naar koppositie

Manchester City heeft zaterdagmiddag geen fout gemaakt tegen Everton. De titelhouder van Engeland wist gedurende het duel niet constant te overtuigen tegen de degradatiekandidaat, maar kon dankzij een dubbelslag van Erling Braut Haaland wel drie punten bijschrijven: 2-0. Het waren voor de 23-jarige Noor zijn eerste doelpunten in lange tijd.

Aan de kant van Manchester City had Haaland voor de tweede keer sinds zijn terugkeer van een blessure een basisplaats. De aanvaller stak voor zijn afwezigheid niet in geweldige vorm en ook zijn twee duels sinds zijn rentree leverden nog geen doelpunten op. Tegen Everton hoopte Haaland zijn eerst goal sinds eind november 2023 te scoren.

Manager Sean Dyche kon bij de uitploeg geen beroep doen op Arnaut Danjuma. De Nederlandse vleugelspits, die dit seizoen überhaupt weinig aan spelen toekomt, moest het affiche met Manchester City aan zich voorbij laten gaan wegens een blessure. Wel was er bij Everton een basisplek voor onder meer ex-PSV'er Jarrad Branthwaite, die dit seizoen een prima indruk maakt in de Premier League.

De wedstrijd begon op behoorlijk tamme wijze. Manchester City poogde het spel te controleren en dat lukte aardig, maar tot grote kansen leidde dat niet. De thuisploeg was tijdens de openingsfase duidelijk aan het aftasten.

Everton zette daar op zijn beurt even weinig tegenover. The Toffees hadden een duidelijk strijdplan, dat vooral draaide om het niet ontvangen van een tegentreffer. Everton was amper bij machte om tot mogelijkheden te komen.

Dat gold verrassend genoeg ook voor Manchester City. In het eerste bedrijf kwam de ploeg van Pep Guardiola tot één grote mogelijkheid. In de blessuretijd belandde de bal na een hoekschop plots voor de voeten van Manuel Akanji. De Zwitsere verdediger stond ook in oog met Everton-keeper Jordan Pickford, maar had te veel tijd nodig, waardoor James Tarkowiski kon ingrijpen.

Aan het spelbeeld veranderde weinig in de tweede helft. Manchester City had veruit het meeste van de bal en tikte deze veelvuldig rond in de hoop een gaatje te spotten in de Liverpoolse verdediging. Dat lukte vrijwel niet en dus kwamen the Citizens lange tijd niet verder dan het uitdelen van speldenprikjes.

Dat duurde tot twintig minuten voor het einde van de reguliere speeltijd. Een hoekschop van Julián Álvarez werd niet voldoende weggewerkt door de Everton-defensie, waarna de bal via de kluts en het been van Nathan Aké plots voor de voeten van Haaland belandde. De topspits bedacht zich geen moment en schoot met zijn rechterbeen feilloos raak: 1-0. Het was de eerste goal voor de Haaland in bijna tweeënhalf maand tijd.

Na de openingstreffer bleef Manchester City jagen op een doelpunt om de wedstrijd in het slot te gooien. Die goal zou de regerend landskampioen ook vinden. Rond het eigen strafschopgebied wist Aké de bal om slimme wijze te veroveren. De Oranje-international speelde invaller Kevin De Bruyne in, die met een dieptepass over de grond Haaland inspeelde. De topschutter rekende op zijn weg naar het vijandelijke doel af met Branthwaite en schoof de bal vervolgens langs Pickford in de linkeronderhoek: 2-0.

Daarmee was de wedstrijd gespeeld. Everton dacht in de eerste minuut van de blessuretijd nog een eretreffer op het scorebord te zetten, maar door het doelpunt van Beto ging een streep. De Portugese aanvaller stond buitenspel. Door de overwinning neemt Manchester City de koppositie over van Liverpool, dat na 23 wedstrijden één punt minder heeft.

