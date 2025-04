Haaland live in actie zien bij Manchester City? Scoor nu je tickets!

Erling Haaland is een fenomeen. De Noorse doelpuntenmachine domineert sinds zijn komst naar Manchester City de Engelse velden en is een nachtmerrie voor elke verdediging. Wil jij deze ongekende spits live aan het werk zien in de Premier League of Champions League?Klik hier en bestel direct je tickets voor de volgende wedstrijden van City!

Waarom Haaland zo bijzonder is

Met zijn indrukwekkende lengte van 1,95 meter, explosieve snelheid en fabelachtige afwerking is Haaland een niet te stoppen doelpuntenmachine. Hij scoort met links, rechts, hoofd—het maakt niet uit. Elke bal in de zestien is levensgevaarlijk.

Van Bryne tot de wereldtop

Zijn carrière begon in Noorwegen bij Bryne, maar pas bij Red Bull Salzburg ging het écht snel. Via Borussia Dortmund belandde Haaland in 2022 bij Manchester City, dat hem voor zestig miljoen euro overnam. Sindsdien is hij niet meer te stoppen.

Wat heeft Haaland al gewonnen?

Een greep uit zijn prijzenkast: Champions League, Premier League (2x), FA Cup, UEFA Supercup en talloze individuele prijzen zoals de UEFA Best Player in Europe (2023) en de Europese Gouden Schoen. In zijn eerste seizoen in Engeland maakte hij 36 doelpunten in de competitie wat nog steeds het huidige record is.

Internationale doelpuntenmachine

Ook voor Noorwegen is Haaland een garantie voor goals. In 41 interlands scoorde hij al 40 keer. Als hij fit is, staat hij aan. Altijd. Overal.

De toekomst van Haaland

Haalands marktwaarde ligt momenteel op 200 miljoen euro en zijn contract bij Manchester City loopt nog tot 2034. Het is dus duidelijk dat hij nog minimaal een tijdje in Manchester te bewonderen blijft.

Wil jij Haaland live zien scoren?

