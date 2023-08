Haaland gaat verder waar hij gebleven was en helpt City aan perfecte start

Manchester City is het Premier League-seizoen foutloos begonnen. Op bezoek bij promovendus Burnley won de landskampioen met 0-3. Topschutter Erling Braut Haaland was goed voor een dubbelslag, terwijl Rodri het slotakkoord verzorgde. Domper op de feestvreugde was het geblesseerd uitvallen van Kevin De Bruyne.

Na de verloren Community Shield (tegen Arsenal, 1-1 en 4-1 na penalty's) zinde Josep Guardola op revanche. Promovendus Burnley leek daarvoor de perfecte tegenstander. Guardiola begon met onder meer met Nathan Aké, maar nog zonder zomeraanwinst Josko Gvardiol. De centrumverdediger, die City 90 miljoen euro kostte, zag het leeuwendeel van het duel aan vanaf de bank.

???? ??????! ?? Over en uit voor Kevin de Bruyne. De Belg verlaat het veld met een blessure ?? ?? Tune in: https://t.co/yMktjnIsIe#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/zBk81itk1z — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) August 11, 2023

Gvardiol nam waar hoe Haaland het bal al vroeg opende. De Noor, die in zijn debuutjaar direct het doelpuntenrecord in de Premier League brak, schoot in minuut 3 raak na goed doorkoppen van Rodri. Een halfuur later had Haaland ook zijn tweede te pakken. De spits kreeg na een fraaie aanval te veel ruimte van de Burnley-verdediging, en kegelde met links in het dak van het doel: 0-2.

Toen had De Bruyne het veld al verlaten. De City-captain had te veel last van zijn hamstring om verder te kunnen. Ook zonder hem bleef City heer en meester. Dat drukte het nog uit in één goal extra: Rodri schoot raak uit de kluts na een vrije trap. Desondanks mag Burnley-trainer Vincent Kompany terugkijken op een verdienstelijk debuut. The Clarets weerden zich kranig tegen de bezoekers en toonden veel lef in aanvallend opzicht. Anass Zaroury moest in de slotfase nog wel met rood van het veld. De Burnley-aanvaller beging een belachelijke charge op Kyle Walker.