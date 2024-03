Haaland evenaart clubicoon Agüero op probleemloze avond voor Manchester City

Manchester City heeft zich allerminst hoeven in te spannen om de kwartfinale van de Champions League te bereiken. De ploeg van Pep Guardiola won het heenduel met FC Kopenhagen al met 1-3 en stond in het eigen Etihad Stadium al binnen negen minuten met 2-0 voor. The Citizens wonnen uiteindelijk met 3-1. Erling Braut Haaland was eenmaal trefzeker en daarmee staat hij nu op 41 Champions League-goals. Clubicoon Sergio Agüero heeft er ook 41, maar had daar wel 42 wedstrijden meer voor nodig.

Aan de kant van Manchester City liet manager Pep Guardiola meerdere sterren op de bank. Zo kregen Kevin De Bruyne, Kyle Walker, Phil Foden, Nathan Aké en Bernardo Silva rust. Haaland speelde wél. De Noor werd in zijn rug gesteund door Matheus Nunes, Julián Álvarez en landgenoot Oscar Bobb. Bij Kopenhagen stond Kevin Diks op de linksbackpositie, terwijl voormalig Eredivisionisten Magnus Mattsson en Nicolai Boilesen genoegen moesten nemen met een reserverol.

Al vanaf het eerste fluitsignaal was het duidelijk dat het kwaliteitsverschil tussen de ploegen enorm is. Uit de eerste hoekschop voor de houder van de Champions League was het direct raak. Álvarez slingerde de bal richting Manuel Akanji, die niet genoeg gehinderd werd door Peter Ankersen en zodoende de ruimte kreeg om op fraaie wijze raak te knallen in de korte hoek: 1-0.

In de negende minuut viel doelpunt nummer twee voor Manchester City. Een hoekschop belandde ditmaal op het hoofd van Rodri, die bij de tweede paal tegen de lat kopte. De Engelsen bleven in balbezit, al leek Álvarez weinig gevaar te kunnen stichten met zijn schot uit een lastige hoek. De Argentijn zag echter dat Kopenhagen-goalie Kamil Grabara de bal door zijn handen liet glippen: 2-0.

De kansloze achterstand over twee wedstrijden was geen reden voor de Kopenhagen-fans om hun feestje in het uitvak te stoppen. De meegereisde Denen konden vlak voor het half uur zelfs helemaal uit hun dak gaan.

Mohamed Elyounoussi zette een één-tweetje op met Orri Óskarsson, die een prachtig hakballetje in huis had op eerstgenoemde. Elyounoussi rondde keurig af in de verre hoek: 2-1. Vlak voor rust werd het 3-1. Een diepe bal van Rodri kwam terecht bij Haaland, die kapte en door de benen van Scott McKenna raak schoot.

En natuurlijk is daar.. Erling Haaland! ?? Een wedstrijd telt niet als de Noorse superspits zichzelf niet op het scorebord heeft gezet ??#ZiggoSport #UCL #MCICPH pic.twitter.com/CdOEOAnSEj — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 6, 2024

Vanuit Engels perspectief had de wedstrijd na rust ook schriftelijk afgedaan kunnen worden. De grootste kans na de onderbreking was voor Kopenhagen, dat via invallers Roony Bardghji en Mattsson dicht bij de aansluitingstreffer kwam. Bardghji had een indrukwekkende loopactie in huis en legde af op Mattsson, wiens schot gekeerd werd door Ederson.

Twintig minuten voor tijd liep Nunes een lelijke blessure op. De Portugees kwam verkeerd terecht bij een duel en landde op zijn vinger, die uit de kom schoot. Nunes werd afgelost door Micah Hamilton. Beide ploegen kwamen in de slotfase niet echt dicht bij een treffer meer, al viel invaller Mattsson met zijn dreiging wel in positieve zin op.

