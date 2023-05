Haaland doet het en maakt meeste Premier League-goals ooit in één seizoen

Woensdag, 3 mei 2023 om 22:41 • Tom Rofekamp • Laatste update: 23:00

Erling Braut Haaland heeft woensdag een ongekende prestatie neergezet. De Noorse superspits maakte tegen West Ham United zijn 35ste competitietreffer van het seizoen: de meeste ooit in één Premier League-jaargang. Haaland is zo Alan Shearer (1993/94) en Andy Cole (1994/95) voorbij, die er in het verleden 34 maakten. Saillant detail: Haaland had slechts 31 duels nodig voor het verbreken van het record.

Sinds de start van de Premier League in 1992 heeft de hoogste Engelse voetbalcompetitie een aantal grote doelpuntenmakers voortgebracht. Shearer is met 260 doelpunten de topscorer aller tijden. Ook heeft de oud-spits het record van meeste Premier League-goals in één seizoen in handen. Shearer deelt het record met voormalig Manchester United-legende Cole, die als spits van Newcastle United zijn visitekaartje afgaf. Ook Haaland schaarde zich sinds zondag in dat illustere rijtje.

?????? ?????????????? ???????????? ?????? ????????????! ?? ????! Erling Haaland scoort tegen West Ham en heeft nu officieel het record verbroken van meeste Premier League-doelpunten in een seizoen! ???? ?? https://t.co/dS1WxlPrXA#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/4ebbwxG98Z — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 3, 2023

Haaland had tegen West Ham zeventig minuten nodig om alleen de troon te bestijgen. Dat deed hij op uiterst fraaie wijze: de Noor stiftte een steekbal van Jack Grealish kunstig over doelman Lukasz Fabianski heen. Zo staat hij op 51 doelpunten in 44 officiële wedstrijden dit seizoen. 35 daarvan maakte hij er in competitieverband. Sinds de start van zijn betaald voetbalcarrière in 2016 (namens Bryne FK) staat de aanvalsleider op 184 doelpunten in 226 wedstrijden. 42 keer fungeerde hij als aangever.