Haaland bereikt magische grens van 34 goals en evenaart Shearer en Cole

Zondag, 30 april 2023 om 15:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:25

Erling Braut Haaland heeft het record van Alan Shearer en Andy Cole van meeste goals in één Premier League-seizoen geëvenaard. De Noorse superspits was zondagmiddag in de wedstrijd tegen Fulham al vroeg trefzeker en komt daarmee op 34 competitietreffers. Shearer flikte dat kunstje in het seizoen 1993/94 als spits van Blackburn Rovers, Cole kwam een jaar later tot dezelfde cijfers in het shirt van Newcastle United.

Sinds de start van de Premier League in 1992 heeft de hoogste Engelse voetbalcompetitie een aantal grote doelpuntenmakers voortgebracht. Shearer is met 260 doelpunten de topscorer aller tijden. Ook heeft de oud-spits het record van meeste Premier League-goals in één seizoen in handen. Shearer deelt het record met voormalig Manchester United-legende Cole, die als spits van Newcastle United zijn visitekaartje afgaf. Ook Haaland schaart zich sinds zondag in dat illustere rijtje.

De Noor kwam afgelopen zomer over van Borussia Dortmund en spot sindsdien met alle wetten. In 44 officiële wedstrijden kwam hij dit seizoen al tot 50 doelpunten. In de Premier League staat hij op 34 goals in 30 wedstrijden. Sinds de start van zijn betaald voetbalcarrière in 2016 (namens Bryne FK) staat de aanvalsleider op 183 doelpunten in 225 wedstrijden. 42 keer fungeerde hij als aangever. De kans is groot dat Haaland het record van Shearer en Cole gaat verbreken, daar City nog zeven competitiewedstrijden te spelen heeft dit seizoen.

Shearer is de enige speler die vaker dan één keer dertig doelpunten wist te maken in één seizoen. Naast het seizoen 1993/94 lukte hem dat ook in 1994/95 en 1995/96. Kanttekening is wel dat de Premier League in het verleden uit 22 teams bestond, waardoor spelers 42 wedstrijden per seizoen speelden. De prestaties van Shearer en Cole werden neergezet in seizoenen met 42 wedstrijden. Vanaf 1995/96 werd de Premier League een competitie met twintig teams, waarmee het maximale aantal wedstrijden werd teruggebracht naar 38.

Meest recentelijk kwamen Cristiano Ronaldo en Luis Suárez in de buurt van Shearer en Cole. De Portugees noteerde in 2007/08 namens Manchester United 31 goals, hetzelfde aantal als Suárez in 2013/14 namens Liverpool. Mohamed Salah kwam in 2017/18 tot een totaal van 32 doelpunten in het shirt van Liverpool. Velen zien de Egyptenaar als de speler met de meeste aantal doelpunten in één seizoen, daar tegenwoordig de grens op 38 wedstrijden ligt. Robin van Persie is de enige Nederlander die de barrière van dertig Premier League-goals wist te doorbreken (2011/12, 30 goals namens Arsenal).