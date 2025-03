Guus Til vertelt wat Peter Bosz in kleedkamer PSV zei na oorwassing tegen Arsenal

Guus Til is vanzelfsprekend zwaar teleurgesteld na de 1-7 nederlaag van PSV tegen Arsenal in de Champions League. Toch voelt hij nog wel vertrouwen in zijn ploeggenoten en trainer Peter Bosz.

PSV leed dinsdagavond de grootste nederlaag ooit voor een Nederlandse ploeg in de Champions League: 1-7. Daardoor zijn de Eindhovenaren er eigenlijk wel zeker van dat de achtste finale het eindstation is in het miljardenbal.

“Je voelt je gewoon zo kansloos”, aldus een aangeslagen Til na afloop van het duel bij Ziggo Sport. “Dat is het eigenlijk. Dat is eigenlijk nog erger. Het komt door de fase waar we inzitten en het team dat we treffen op dit moment. En dan zie je dat je het deksel op je neus krijgt.”

“Ik zou je heel graag willen uitleggen hoe dit kan, maar ik weet het niet. Het lijkt mij een mentaal ding, aangezien we in de eerste seizoenshelft gewoon bovenaan staan en het ook goed doen in de Champions League. Verder kan ik eigenlijk niet komen.”

Toen de spelers terugkwamen in de kleedkamer na de wedstrijd, werden ze toegesproken door Bosz. “De trainer sprak even, dat we niet moesten gaan wijzen naar elkaar. En dat we met z’n allen door deze zure appel heen moeten bijten”, vertelt Til.

Til geeft toe dat er ‘soms’ chemie is binnen de Eindhovense ploeg, maar ‘soms ook niet’. Op de vraag van Noa Vahle hoe hij dat merkt, antwoordt hij: “Ik denk dat dat iets is voor intern. Ik denk dat het niet de bedoeling is dat ik dat tegen jou ga zeggen.”

“Het is geen geheim dat de chemie altijd goed is als je in de voetballerij alles wint en alles goed gaat. Het is de kunst om de chemie goed te laten zijn als het even wat minder gaat. Dat is niet iets nieuws in topsport. Het komt doordat we verliezen, en niemand vindt het leuk om te verliezen. De één gaat er anders mee om dan de ander. En dat maakt het zo moeilijk op het moment.”

Toch heeft de middenvelder nog wel vertrouwen in zijn ploeg en trainer. “Zeker. Natuurlijk. Ik heb heel veel vertrouwen in deze ploeg, en dat maakt het extra zuur dat we niet de vinger op de zere plek kunnen leggen.”

Na uitschakeling in de TOTO KNVB Beker en de Champions League rest er volgens Til nog maar één ding. “Voor nu… De tweede plek (in de Eredivisie, red.) veiligstellen. Dat is op dit moment de realiteit.”