Guus Hiddink verwacht één wijziging bij het Nederlands elftal voor tweede groepsduel op het EK met Frankrijk

Guus Hiddink denkt dat Ronald Koeman sterk overweegt om Jeremie Frimpong in de basis op te stellen tegen Frankrijk, zo laat de oud-bondscoach weten in de studio bij de NOS. Dat zou betekenen dat Xavi Simons genoegen moet nemen met een plek op de reservebank.

Hiddink krijgt de vraag of hij Simons zou laten spelen tegen Frankrijk. “Nou, ik denk dat er nog betere opties zijn om te kunnen penetreren aan die rechterkant”, antwoordt hij. “Ik denk dat Koeman en zijn staf er ook wel sterk over nadenken.”

Simons kreeg in het eerste groepsduel van het Nederlands elftal tegen Polen nog de voorkeur op de rechtsbuitenpositie. Simons legde veel ijver in zijn spel, maar was ongelukkig in zijn acties. Hiddink denkt dat dat hem wel eens zijn basisplaats zou kunnen kosten tegen Frankrijk.

“Frimpong maakte de laatste wedstrijden een hele sterke indruk, dus ik denk dat er wel een kans inzit dat hij opgesteld wordt”, aldus de oud-trainer van onder meer Real Madrid. Youri Mulder is het met Hiddink eens.

“De snelheid in het voetbal van tegenwoordig kan beslissend zijn. Dat heeft Frimpong”, aldus Mulder, die vervolgens verder ingaat op de selectie van Oranje. “We hebben de snelste speler van de Premier League (Van de Ven, red.) en de snelste speler van de Bundesliga (Frimpong, red.) in onze selectie. En die zitten allebei op de bank”, roept Mulder verontwaardigd.

“Maar je zou het in deze wedstrijd een keer kunnen wisselen”, vervolgt Mulder. “En dan is er de theorie dat Geertruida achter Frimpong moet spelen.” Hiddink haakt vervolgens in. “Maar dat kan Dumfries ook gewoon.”

“Die blijft dan wel iets verder achter en dendert er een keer overheen.” Mulder acht alle selectiespelers slim genoeg om op elkaar in te kunnen spelen. “Zo dom zijn ze toch niet? Hij (Dumfries, red.) gaat er toch niet tegenaan lopen? Dat moet je als prof op elkaar af kunnen stemmen op dit niveau”, besluit hij.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties