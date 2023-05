Gündogan steelt opnieuw de show en brengt City nog dichter bij landstitel

Manchester City heeft een volgende reuzenstap gezet naar de landstitel in de Premier League. De ploeg van Josep Guardiola won met 0-3 van Everton. Grote man aan de kant van the Citizens was Ilkay Gündogan, die net als vorige week tegen Leeds United (2-1) twee doelpunten voor zijn rekening nam. Tussen zijn goals door maakte Erling Braut Haaland alweer zijn 36ste doelpunt van het seizoen. Dankzij de zege staat City drie punten voor op Arsenal. Beide ploegen hebben nog drie wedstrijden te spelen. Everton staat zeventiende, op slechts één punt van het als achttiende geklasseerde Leeds United. Tegelijkertijd met City wist Brentford met 2-0 te winnen van de West Ham United, dat donderdag aantreedt tegen AZ.

Everton won vorige week met liefst 1-5 bij Brighton & Hove Albion. Abdoulaye Doucouré en Dwight McNeil namen toen twee treffers voor hun rekening en ook tegen City stonden zij in de basis. Zij waren samen met Alex Iwobi en spits Dominic Calvert-Lewin de voorste pionnen in het systeem van manager Sean Dyche. City begon in een sterke formatie, al kregen enkele grote namen rust. Zo moesten Kevin De Bruyne, Jack Grealish en Bernardo Silva op de bank plaatsnemen. Haaland stond wel 'gewoon' aan de aftrap en de Noor kreeg in zijn rug assistentie van Phil Foden, Julián Álvarez en Riyad Mahrez. Nathan Aké was er vanwege een hamstringblessure niet bij.

City begon niet al te overtuigend aan de wedstrijd. Everton loerde zoals verwacht op de counter en de bezoekers konden daar in eerste instantie weinig tegenover zetten. City domineerde en had het balbezit, maar voelde het gemist van de creativiteit van De Bruyne op het middenveld. Mogelijkheden bleven zodoende zeer schaars. De grootste kans in de eerste 35 minuten kwam op naam van Mason Holgate, die de bal uit een hoekschop voor zijn voeten kreeg en van een meter of vijf voor het doel wild over schoot. Het bleek een dure misser te zijn, want aan de andere kant wist City de ban alsnog te breken. Riyad Mahrez plantte een voorzet bij Gündogan, die de bal met zijn knie aannam en in de draai met buitenkant rechts afrondde: 0-1. Twee minuten later stond het alweer 0-2. Dit keer was Gündogan de man van de assist op Haaland, die raak kopte: 0-2.

De doelpunten brachten rust in het spel van City en dat was terug te zien aan de vrije trap die Gündogan in de 51ste minuut kreeg te nemen. De Duits international krulde de bal zonder veel snelheid, maar met uiterste precisie in de bovenhoek: 0-3. De wedstrijd was duidelijk gelopen, al gaf Everton niet helemaal op en kreeg het uit hoekschoppen twee goede mogelijkheden binnen twee minuten. Allereerst kopte James Tarkowski via Ederson tegen de lat, waarna Amadou Onana zijn kopbal via de grond over zag gaan. Guardiola maakte gebruik van het gebrek aan spanning door Gündogan en Haaland rust te gunnen met het oog op de kraker tegen Real Madrid in de Champions League. De invallers zagen dat het duel in een laag tempo werd uitgespeeld.

Brentford - West Ham United 2-0

West Ham United kende geen al te beste voorbereiding op de wedstrijd tegen AZ. The Hammers verdedigen in Alkmaar een 2-1 voorsprong en verloor tegen Brentford met cijfers die ze zich donderdag niet kunnen veroorloven: 2-0. Al in de eerste helft kreeg Brentford de eindstand op het bord. Allereerst schoof Bryan Mbuemo, na een vlotte aanval over meerdere schijven, de bal koeltjes onder Lukasz Fabianski door: 1-0. Vlak voor rust belandde een verre inworp na wat tussenstations op het hoofd van Yoane Wissa, die de 2-0 binnenkopte: 2-0. West Ham, dat zich vorige week min of meer verzekerde van lijfsbehoud, trad aan met een B-elftal, dat na rust het net niet wist te vinden. Brentford staat dankzij zijn zege negende en maakt nog een minieme kans op Europees voetbal.

