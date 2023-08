Gullit zag niet alleen Kudus uitblinken bij Ajax: ‘Een dikke 8 voor die jongen’

Donderdag, 24 augustus 2023 om 22:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:46

Ruud Gullit is blij voor Jay Gorter. De analist van Ziggo Sport zag de doelman van Ajax een heldenrol vertolken in de play-offs van de Europa League tegen Ludogorets (1-4 winst) door meerdere prachtige reddingen te verrichten. "Hij krijgt van mij een dikke 8. Leuk voor die jongen!", aldus Gullit.

Anders dan voor rust werd Gorter in de tweede helft meermaals getest. De keeper van Ajax liet zich zien met enkele prachtige reflexen. Zo reageerde Gorter razendsnel toen Rwan Seco vrij voor zijn neus opdook. "Gorter pakte deze goed hoor! Echt geweldig. Leuk voor die jongen. Er is veel gebeurd de afgelopen jaren. Hij is uitgeleend geweest (aan Aberdeen, red.), nu weer terug. Geweldig hoe hij deze bal pakt. En dan daarna nog eentje (een schot van Bernard Tekpetey, red.): wéér goed gepakt. Daarvan krijgt een keeper alleen maar zelfvertrouwen."

Een dikke ?? voor Jay Gorter ?? Ruud Gullit ziet de doelman van Ajax groeien tijdens de wedstrijd ??#ZiggoSport #Ajax pic.twitter.com/QnwlaxNFJi — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 24, 2023

De goalie moest in de zeventigste minuut alsnog een tegendoelpunt incasseren, toen Ajax een penalty tegen kreeg. Een zeer ongelukkige handsbal van Jorrel Hato, die een voorzet van heel dichtbij op zijn arm kreeg, was daarvan de oorzaak. Gorter, die gehinderd werd door een laserpen vanaf de tribune, koos de goede hoek, maar kon niet voorkomen dat de penalty van Olivier Verdon raak was: 1-4. "Daar zal hij doodziek van zijn. Je zag het ook aan hem. Hij was blij met de reddingen die hij maakte, en dan krijg je toch nog een penalty tegen. Hij zat er nog goed bij."

Ajax stond in vijftigste minuut al met 0-4 voor, maar het niveau van de Amsterdammers zakte daarna diep weg, zag ook Gullit. "Ajax geeft in de tweede helft gewoon vier opgelegde kansen weg. Alleen maar door de keeper worden ze gered. Dat moet je niet hebben. Dat moet je gewoon niet hebben, want tegen een goede tegenstander ligt-ie erin. Ze winnen nu wel, maar het gaat om het zelfvertrouwen dat je moet kweken. Je bent zo goed bezig in die eerste helft... Dit is toch iets dat je onthoudt. De tegenstander kijkt mee en die denkt: die jongens in de achterhoede moeten we een paar keer onder druk zetten, dan kunnen we wat doen. Dat idee moet je niet weggeven. Nooit niet."