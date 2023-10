Gullit verbaasd door Ajax: ‘Dat is toch raar? Toch gek? Een heel raar regime’

Maandag, 9 oktober 2023 om 22:54 • Noel Korteweg

Ruud Gullit vindt het raar dat Ajax vorig seizoen besloot om niet Michael Reiziger, maar John Heitinga aan te stellen als tijdelijke opvolger van de ontslagen Alfred Schreuder. Dat vertelt de oud-middenvelder bij Rondo op Ziggo Sport.

Schreuder werd eind januari ontslagen bij de Amsterdammers na een lange reeks zonder overwinningen. De clubleiding schoof vervolgens Heitinga door vanuit Jong Ajax om het seizoen af te maken. Gullit vindt het gek dat de keuze destijds niet op Reiziger viel.

“Je hebt Reiziger die de Keuken Kampioen Divisie wint met Jong Ajax. Die wordt dan opeens gepasseerd door Heitinga. Dat is toch ook al raar? Dat is toch gek?”, zegt Gullit. “Dan heb je al iemand met ervaring... Ze willen allemaal iemand met het Ajax-dna hebben.”

“Ik snap het allemaal niet. Ik zit ernaar te kijken en dan denk ik bij mezelf: al die spelers zijn weggegaan. Gerald Vanenburg weg, Winston Bogarde weg... Alles is weg. Het is echt een heel raar regime”, is de oud-middenvelder helder. Marco van Basten denkt daarnaast dat het niet veel zin heeft om Maurice Steijn te ontslaan.

“Vorig jaar was het ook al niet best en toen hebben ze twee trainers versleten”, zegt de oud-spits. “Je kan blijven wisselen, maar het heeft ook heel veel met de kwaliteit op het veld te maken.” Ronald Waterreus wijst vervolgens naar het debacle rondom Sven Mislintat en naar het feit dat de clubleiding dat heeft laten gebeuren.

“Het zit bovenin (de clubleiding, red.) helemaal verkeerd. Die hebben twee jaar lang lopen snurken. Nu sijpelt het door en is het overal een bende”, reageert Van Basten, die ook niet per se een voorstander is van de aanstellingen van Michael van Praag, John van ‘t Schip en Louis van Gaal.

“Daarin kan je ook weer overdrijven. Er zijn zo veel praatgroepen momenteel. Dan gebeurt er ook weer niks, als iedereen wat te zeggen heeft”, aldus de analist.