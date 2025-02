Gullit zet vraagtekens bij aanstelling Van Persie bij Feyenoord en wijst naar Amorim

Ruud Gullit heeft in zijn column in De Telegraaf vraagtekens geplaatst bij de aanstelling van Robin van Persie bij Feyenoord. Volgens de oud-middenvelder heeft de van sc Heerenveen overgekomen Van Persie weinig te winnen in het restant van het seizoen.

De langverwachte komst van Van Persie en diens assistent René Hake werd zondag wereldkundig gemaakt. Van Persie staat direct voor de nodige uitdagingen bij de Rotterdammers, die met concurrenten AZ, FC Utrecht en FC Twente strijden om de derde plaats in de Eredivisie. De achtste finale van de Champions League tegen Inter belooft, mede door de vele blessures, ook een pittige uitdaging te worden.

"Geweldig dat Robin van Persie als jongen van Feyenoord de kans krijgt om hoofdtrainer van de club te worden. Mooi dat Feyenoord bij hem is uitgekomen en begrijpelijk dat Van Persie de uitdaging aan gaat in De Kuip", opent Gullit, die daarna aangeeft waarom hij twijfels bij de aanstelling van Van Persie heeft. "Alleen vraag ik me af of de timing juist is."

"Sowieso kan je beter instappen bij de start van een nieuw seizoen. Nu helemaal. Pascal Bosschaart heeft het uitstekend gedaan als interim-trainer, is ongeslagen gebleven en heeft AC Milan uitgeschakeld. En dat met een zwaar gehavende selectie. Veel beter kan Van Persie het niet doen."

"Hoe tussentijds instappen fout kan uitpakken zie je bij Ruben Amorim bij Manchester United", stelt Gullit. Man United is sinds de komst van Amorim weggezakt naar de vijftiende plaats in de Premier League. "Hopelijk overkomt Van Persie niet hetzelfde. Het kan ook goed gaan hoor, als je ziet hoe David Moyes Everton heeft gereanimeerd sinds zijn komst en ze zo goed als uit de degradatiezorgen zijn."

Van Persie zal aanstaande zaterdag voor het eerst langs de lijn staan als trainer van Feyenoord. De Rotterdammers nemen het dan in de eigen Kuip op tegen NEC en kunnen de punten goed gebruiken. Met 43 punten staat Feyenoord op basis van doelsaldo derde. AZ en Utrecht hebben eveneens 43 punten, Twente 42.

"Ik voel me vereerd en heb een trots gevoel", vertelde Van Persie maandag op zijn eerste persconferentie als Feyenoord-trainer. "Maar tegelijkertijd moeten we, en zeker ik, overgaan tot de orde van de dag. We moeten presteren, vanuit ieders rol. Dat stukje bewustzijn leeft heel erg bij mij."