Ruud Gullit noemt één reden waarom het Nederlands elftal zal teleurstellen op het EK

Ruud Gullit is bepaald niet optimistisch gestemd over de kansen van het Nederlands elftal op het EK in Duitsland. Zijn pessimisme is geworteld in het gebrek aan leiderschap in de selectie, zo legt de voormalig Gouden Bal-winnaar uit in een interview met The Sun.

Gullit stak zijn kritiek op de selectie in het vraaggesprek met de tabloidkrant niet onder stoelen of banken. Volgens de middenvelder, die in 1988 met Nederland beslag legde op de enige Europese titel ooit, hebben de spelers te veel ontzag voor bondscoach Ronald Koeman.

"Ik heb vertrouwen in onze spelers en ons talent, maar ik heb mijn twijfels bij de leiderschapskwaliteiten van de spelers op het veld", bekritiseert de EK-winnaar de Oranje-selectie.

"We hebben een nieuwe generatie van Nederlandse coaches die de spelers willen dicteren. Er zijn te veel spelers die gewoon doen wat de trainer hen vertelt. Dat is niet hoe je spannende wedstrijden gaat winnen."

De huidig analist trekt de vergelijking tussen het elftal dat in 1988 de EK-titel veroverde en de hedendaagse selectie. "Een team dat het EK wint moet spelers op het veld hebben staan die een verschil maken."

"In mijn tijd, als er iets misging op het veld, zou Marco van Basten naar me schreeuwen", vervolgt Gullit. "Niet omdat hij een hekel aan me had, maar omdat hij het beste met het team voor had. Die instelling missen we nu."

Gullit wijst Frankrijk en Duitsland aanwijst als de twee topfavorieten voor de eindzege. "Frankrijk zou drie teams kunnen formeren en met elk elftal meedoen om toernooiwinst. Duitsland komt sterk terug en speelde erg sterk tegen Frankrijk (0-2 winst, red.)."

