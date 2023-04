Gullit naast Brobbey kritisch op twee Ajax-jeugdproducten: ‘Ze redden het niet’

Zaterdag, 22 april 2023 om 09:35 • Wessel Antes

Ruud Gullit vindt dat talenten niet op jonge leeftijd moeten vertrekken bij Ajax, zo zegt de vaste tafelgast van het Ziggo Sport Voetbal Café vrijdagavond. De zestigjarige Amsterdammer ziet dat veel ex-Ajacieden het niet lukt om te slagen in het buitenland, zeker wanneer zij op jonge leeftijd een transfer hebben gemaakt. Gullit noemt Brian Brobbey, Ryan Gravenberch en Donny van de Beek als perfecte voorbeelden van spelers die te kort zijn gekomen bij hun nieuwe werkgever in een topcompetitie.

Het valt Gullit op dat Ajax de afgelopen jaren veel geld heeft verdiend aan spelers die te kort zijn gekomen na hun vertrek uit Amsterdam. “De meesten die weggaan bij Ajax, slagen niet in het buitenland. Ze doen het niet goed en haken af. Het is iets waardoor mensen in het buitenland denken: moet ik daar wel gaan kijken? Je ziet dat juist spelers die niet van de grote drie komen het heel goed doen. Zij komen ineens bovendrijven.” Gullit noemt daarbij de namen van Sven Botman, Jerdy Schouten en Branco van den Boomen als voorbeeld.

Gullit vindt het jammer dat Gravenberch dit seizoen nauwelijk speelt bij Bayern München. De Duitse koploper nam de twintigjarige middenvelder afgelopen zomer voor ruim achttien miljoen euro over van Ajax, maar heeft nog weinig gehad aan de elfvoudig international van het Nederlands elftal. “Dat is toch rot? Hij moet toch gewoon ergens gaan voetballen? Hij is een te goede voetballer om op te bank te gaan zitten, maar komt niet aan de bak.” Gullit concludeert dat Gravenberch de verkeerde keuze heeft gemaakt. Het toptalent speelde dit seizoen pas 711 minuten, verdeeld over 27 wedstrijden.

Over Brobbey, die inmiddels weer terug is bij Ajax na een mislukt half jaar bij RB Leipzig, en Van den Beek (Manchester United) kan dezelfde conclusie worden getrokken volgens Gullit. “Brian Brobbey kwam in het buitenland ook op de bank te zitten en Donny van de Beek heeft het ook niet gered.” Gullit oordeelt dat het gewoon te maken heeft met het nemen van de juiste beslissing. Volgens de voormalig middenvelder onder meer AC Milan heeft het niets te maken met de grootte van de selecties bij Europese topclubs. “Dat weet je toch van tevoren?"