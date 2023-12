Gullit looft Eredivisie-uitblinker: ‘Jezus, die is goed. Hij lijkt traag, maar…’

Ruud Gullit is enorm goed te spreken over Ismael Saibari. In de ogen van de analist is de aanvallende middenvelder van PSV dit seizoen de meest opvallende speler aan Eindhovense zijde.

Saibari ondervindt dit seizoen forse concurrentie van onder meer Guus Til en Malik Tillman. In december startte hij echter in alle vier de duels van PSV in de basis. Begin deze maand was hij belangrijk door de ban te breken tijdens de kraker tegen Feyenoord (1-2 winst).

Afgelopen zondag bewees Saibari andermaal zijn waarde voor de Eindhovenaren in het competitieduel met AZ. De creatieveling nam de 0-2 voor zijn rekening en fungeerde als aangever bij het slotakkoord, de 0-4 van Luuk de Jong.

Gullit is in het televisieprogramma Rondo van Ziggo Sport lovend over Saibari. “Sjezus, wat is die goed zeg… Hij is écht heel goed!”, waarna de analist de kwaliteiten van de Marokkaans international opsomt. “Hij staat altijd op de goede plek. Hij geeft altijd de goede bal, hij loopt... Wat een geweldige voetballer is dit zeg.”

“Saibari vind ik echt de meest opvallende speler van PSV”, vervolgt Gullit. “Je denkt dat hij niet snel is, maar hij is hartstikke snel. Op Saibari’s ploeggenoot Malik Tillman is de oud-prof daarentegen kritisch. “Bij hem heb ik het idee dat hij af en toe nog slaapt. Het lijkt wel of hij soms net even te lang wacht met het maken van keuzes.”

Ook lof van Sneijder

Wesley Sneijder was maandagavond bij Veronica offside eveneens complimenteus over Saibari. De analist liet tegelijkertijd weten wél onder de indruk van Tillman te zijn. “Het geheim van dit PSV is eigenlijk dat we van tevoren dachten dat jongens als Veerman en Schouten het verschil zouden gaan maken op het middenveld, maar nu blijkt dat Tillman en Saibari het verschil maken."

“Die twee zijn na een paar invalbeurtjes heel langzaam gebracht door Peter Bosz, en nu spelen ze al een paar weken goed”, gaf Sneijder aan. “Ik vond ze tegen Arsenal trouwens ook fantastisch spelen. Tillman was tegen AZ ook zo goed. Dat duo brengt gewoon zó veel dynamiek in de ploeg. Zij versnellen de wedstrijd precies op de momenten dat het moet. Ik was afgelopen week in Eindhoven en toen zag ik ze allebei live: echt fantastisch.”

