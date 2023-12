Gullit in Engeland gevraagd naar specifieke speler: ‘Speelde zich in etalage’

Ruud Gullit is door mensen in Engeland gevraagd naar Johan Bakayoko, zo onthult de oud-middenvelder bij Rondo op Ziggo Sport. De twintigjarige Belg is aan een uitstekend seizoen bezig bij PSV en wordt naar verluidt gevolgd door meerdere Europese topclubs.

Gullit genoot van het spel van Bakayoko in de Champions League-wedstrijd tegen Arsenal (1-1) van vorige week. “Hij deed wel heel erg zijn best tegen Arsenal, hè. Hij was zichzelf in de etalage aan het spelen. Ik dacht: je doet wel heel erg je best”, lacht de analist.

“Ze vroegen mij in Engeland een beetje naar hem, over hoe en wat. Tuurlijk begint hij daar op te vallen”, zegt Gullit desgevraagd. Bakayoko werd afgelopen zomer veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar Brentford, maar besloot ‘gewoon’ bij PSV te blijven.

Earnest Stewart, technisch directeur bij PSV en eveneens te gast bij Rondo, vindt het niet gek dat Gullit werd gevraagd naar zijn buitenspeler. “Als je op dit podium (de Champions League, red.) speelt, denk ik ook dat dat zo gaat. Johan heeft natuurlijk een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt.”

“Het is een twintigjarige jongen die meer dan dertig wedstrijden in de eerste seizoenshelft heeft gespeeld. Ik vind het echt bijzonder knap”, aldus Stewart. Bakayoko was in de 27 duels namens PSV tot dusver goed voor vier doelpunten en dertien assists.

Er zijn overigens geen spelers bij PSV die bij Stewart hebben aangegeven in januari verder te willen kijken, zo bevestigt de td desgevraagd. “Nee, maar dat is ook niet zo gek, natuurlijk.”

“We zitten nu in een hele mooie fase en ik denk dat iedereen die PSV een warm hart toedraagt heel graag kampioen wil worden. Daar moeten we keihard voor werken en ook elke week vanaf de eerste minuut brengen wat wij moeten brengen, als het gaat om intensiteit. Dan kan het een heel mooi seizoen gaan worden.”

Marco van Basten nog niet volledig overtuigd

Marco van Basten ziet PSV domineren in Nederland en ook goed voetbal spelen, maar vindt het team verdedigend ‘nog wel kwetsbaar’. “In Nederland krijg je weinig tegenstand, maar in Europa is dat een ander verhaal. Daar zie je ook dat ze heel lastige wedstrijden hebben gewonnen, maar soms ook wel met het nodige fortuin”, aldus de oud-spits.

