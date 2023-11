Gullit heeft een acute waarschuwing voor Quinten Timber: ‘Kijk uit met...’

Maandag, 13 november 2023 om 22:13 • Jan Hoeksema

Ruud Gullit is razend enthousiast over Quinten Timber, zo laat de oud-prof maandagavond weten bij Rondo van Ziggo Sport. De middenvelder van Feyenoord maakte grote indruk tijdens het thuisduel met AZ (1-0 winst). Gullit ziet echter ook één risico in het spel van Timber.

"Timber speelde heel goed", start de voormalig ster van onder meer AC Milan. "Ongelofelijk, ik was echt onder de indruk. Ik was onder de indruk van Feyenoord in de eerste helft, maar van Timber helemaal."

"Niet omdat hij die goal maakte" gaat Gullit verder, "maar om de hele wedstrijd die hij speelde. Timber speelde zó verschrikkelijk goed." Dick Advocaat, ook een van de tafelheren van het programma, noemt de 22-jarige Utrechter de 'beste speler op het veld' bij de wedstrijd tussen Feyenoord en AZ. "Hij speelde zó dominant."

"Hij is echt goed aan de bal", neemt Gullit het van de voormalig bondscoach over. "Alleen één ding ik wil tegen hem zeggen: kijk uit met de tackles die je maakt." De manier waarop Timber bij tijd en wijle verdedigt baart Gullit zorgen.

"Er kan een keer een moment komen dat je jezelf gaat blesseren. Dus hij moet wel goed kijken wanneer hij een tackle kan maken en wanneer niet. Hij gaat te wild er in af en toe. Dan moet je zien dat je er niet inkomt", waarschuwt de analist. "Maar hij speelde gewoon écht heel goed."

Ook Royston Drenthe steekt de loftrompet voor Timber. "Je ziet dat hij zichzelf aan het ontwikkelen is en ook dat hij superveel zelfvertrouwen uitstraalt. Ik kan daar als Feyenoorder natuurlijk ontzettend van genieten."

Timber speelt sinds de zomer van 2022 voor Feyenoord, dat hem destijds voor ruim zeven miljoen euro overnam van FC Utrecht. Sindsdien kwam de jeugdinternational tot 48 wedstrijden namens de Rotterdammers, met 6 doelpunten en 8 assists tot gevolg.